V indijski prestolnici New Delhi živi ogromno opic vrste sivi langur, agresivne vrste opic z dolgimi repi in temnimi obrazi. Tamkajšnje oblasti upajo, da bodo z načrtovanimi ukrepi preprečili živalim, da bi motile udeležence vrha držav članic skupine G20, ki ga bo Indija gostila 9. in 10. septembra.

Da bi opice pregnali s prizorišč, kjer bodo potekali dogodki v sklopu vrha G20, so na različnih krajih postavili kartonske izrezke opic v naravni velikosti, ki strašijo manjše opice. Načrtujejo tudi namestitev profesionalnih oponašalcev, usposobljenih za posnemanje živalskih zvokov.

Eden od uradnikov, pristojnih za oblikovanje ukrepov proti opicam, je dejal, da bodo angažirali od 30 do 40 profesionalcev, ki znajo posnemati zvoke langurjev. Nameščeni bodo v hotelih, kjer bodo bivali tuji delegati, in v krajih, od koder bodo prihajala poročila o prisotnosti opic.

Oblasti v New Delhiju ob tem nameravajo na določenih lokacijah nastaviti hrano za opice, da bi jih odvrnile od tega, da bi se pri iskanju hrane zadrževale v središču mesta, poroča britanski BBC.

V indijski prestolnici so podobne ukrepe že sprejemali, med drugim ob srečanjih visokih političnih predstavnikov ali večjih športnih dogodkih. Včasih so pri tem uporabljali tudi žive opice, vendar so po protestih zagovornikov pravic živali začeli iskati alternativne metode.