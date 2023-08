Kot smo poročali, so se v parku Zvezda namenili postaviti začasno teniško igrišče, odločitev Teniške zveze Slovenije pa je naletela na številne negativne odzive.

Ker je Kongresni trg spomenik državnega pomena, bi tudi začasno gradnjo moral odobriti ZVKDS. Kot so že pred tednom pojasnili na ZVKDS za spomenike, ki so del del arhitekta Jožeta Plečnika velja poseben varnostni režim. Po katerem velja prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih objektov v območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda, – ohranjanje vedut na spomenik in s ali iz spomenika na okolico. Tak režim velja tudi za Trg Republike in Plečnikov stadion, zato ni pričakovati, da bi to lahko bili novi izbrani lokaciji.