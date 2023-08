Za župana ni meja

Kot pišemo danes, je kar lep kos, če ne že velika večina ljubljanske javnosti prepričana, da park Zvezda ni primeren za organizacijo večjih športnih dogodkov, predvsem pa ne za postavitev takšnih igrišč, kot jih tam predvidevajo za septembrski teniški turnir. Toda saj vemo, to so zgolj kritike majhnih ljudi, nesposobnih uvideti veličino in širino županovih razmislekov o utripu in življenju v mestu.