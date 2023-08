Tiho, stran od oči javnosti in v ozkem krogu najbližjih, so včeraj v Sankt Peterburgu pokopali Jevgenija Prigožina, voditelja zasebne vojske Wagner, ki je šest dni prej umrl v še nepojasnjenem padcu zasebnega letala z desetimi potniki in člani posadke severno od Moskve. Tesni zaveznik predsednika Vladimirja Putina, ki pa je s svojim poskusom udara na vojaški vrh junija letos vrgel veliko senco na svoje odnose s Kremljem, je bil znan kot nastopač, ki je znal poskrbeti za svojo vidnost in slišnost. Njegova zadnja pot je bila drugačna. »Slovo od Jevgenija Viktoroviča je potekalo v zaprtem krogu. Kdor se želi od njega posloviti, lahko obišče pokopališče Porohovsko,« je zapisal njegov urad v kratkem sporočilu na Telegramu.

Pogreba se je udeležilo od dvajset do trideset ljudi in je trajal štirideset minut, navajajo ruski mediji, sklicujoč se na zaposlenega na pokopališču. V okolici pokopališča in na njem je bilo veliko policistov in pripadnikov narodne garde, opremljenih tudi z napravami za sestreljevanje brezpilotnih letalnikov. O pogrebu se ni govorilo vnaprej, tako da se tudi ni mogel spremeniti v množično izražanje podpore Prigožinu, kakršno se je zadnje dni spontano dogajalo v več ruskih mestih.

Putin je prej sporočil, da ga na pogreb ne bo. V preteklih dneh je izrekel sožalje družini in v prvem odzivu na Prigožinovo smrt dejal, da je bil »človek s težko usodo, ki je zagrešil resne napake«.

Kraj strmoglavljenja zravnali z zemljo

Na letalu, ki je preteklo sredo strmoglavilo na letu iz Moskve v Sankt Peterburg, so bili poleg treh članov posadke še tesni sodelavci Prigožina, ki je veljal za brutalnega vojaka in je s svojo zasebno vojsko izpolnjeval interese Kremlja na afriški celini, pa tudi v Siriji in Ukrajini. Med njimi so bili drugi človek Wagnerja Dmitrij Utkin ter vodja Wagnerjeve logistike Valerij Čekalov, ki so ga ločeno pokopali včeraj. O vzroku strmoglavljenja letala, ki so ga posneli v prostem padu, poteka uradna preiskava, vzrok pa morda nikoli ne bo znan. Sprva se je ugibalo, da se je Prigožin morda izognil usodnemu poletu, v soboto pa so v Rusiji sporočili, da je njegovo smrt potrdila genska analiza. CNN je ta teden obiskal kraj strmoglavljenja in poročal, da je zravnan z zemljo ter da so ostanke letala, ki bi lahko vsebovali sledi o vzroku nesreče, vlekli stran kar po zemlji.

Kremelj je za »popolno laž« označil namige, ki so prihajali tudi od najvišjih politikov na Zahodu, da za Prigožinovo smrtjo stoji Putin zaradi junijskega udara. Takrat je Wagner, po vrsti Prigožinovih kritik na račun obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba Valerija Gerasimova zaradi vodenja operacij v Ukrajini, prevzel nadzor nad mestom Rostov na jugu Rusije, sestrelil več zračnih plovil ruske vojske in krenil proti Moskvi. Ustavili so se 200 kilometrov prej. Prigožin je zatem sklenil dogovor s Putinom, ki naj ne bi bil tarča udara, a je nanj vrgel slabo luč. Iz Rusije se po spletnih forumih širijo trditve, da je za nesrečo kriv sovražni Zahod.