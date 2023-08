»Očitno je, da se razmišlja o različnih možnostih, tudi o možnosti - saj veste, o čem govorimo - recimo, da je šlo za namerno grozodejstvo,« je danes na vprašanje o preiskavi odgovoril govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Tako ni možno sodelovanje tujih organizacij pri preiskavi strmoglavljenja, je dodal v odgovoru na vprašanje, ali bodo pri preiskavi sodelovali tudi strokovnjaki iz Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.

Kot je pojasnil, preiskovalci še niso sprejeli uradnih zaključkov glede tega, kaj se je zgodilo, in da preiskava še poteka. »Počakajmo na rezultate ruske preiskave,« je poudaril.

Jevgenij Prigožin je prejšnjo sredo umrl v letalski nesreči, potem ko je letalo z desetimi osebami na krovu strmoglavilo med letom iz Moskve v Sankt Peterburg, pri čemer je umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil med njimi tudi Prigožin, so ruski preiskovalci s pomočjo genske analize potrdili v nedeljo. Pokopali so ga v torek v Sankt Peterburgu.

Prigožin je po mesecih napetosti med skupino Wagner in ruskim vojaškim vodstvom v zvezi z vojno v Ukrajini, kjer so njegove enote igrale pomembno vlogo, 24. junija sprožil upor proti Moskvi, ki pa se je končal še isti dan - domnevno po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka med vodjo wagnerjevcev in Putinom.

Putin je prejšnji teden izrekel sožalje preminulim v strmoglavljenju letala ter dogodek označil za tragedijo, Prigožina pa opisal kot nadarjenega človeka, ki je delal napake. V Kremlju so kmalu zatem zavrnili govorice, da naj bi ruske oblasti odredile Prigožinov umor. Peskov je takrat dejal, da gre za špekulacije, in da bo natančne okoliščine nesreče razjasnila preiskava.