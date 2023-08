Odkrivanje izolske zelene oaze Korte je mogoče doživeti v prvi osebi prek butičnega doživetja Z domačinom po izolskem podeželju. Gre za produkt, ki so ga Izolani svojim gostom ponudili že spomladi, prijetni jesenski dnevi pa bodo kot nalašč za odkrivanje novih zgodb.

Zgodba izolskega podeželja

Že poznate vse skrivnosti izolskega podeželja? Na edinstvenem doživetju v izolski zeleni oazi vas domačini popeljejo na pot odkrivanja bogate kulturne dediščine vasice Korte in tipičnih istrskih okusov. Vse to spremljajo neponovljive zgodbe, anekdote in zanimivosti, ki jih poznajo samo domačini. Že veste, da so tu nekoč živeli Histri? Katere so tipične vinske sorte slovenske Istre? Poznate vodne vire in njihov pomen? Vse to in še več boste odkrili na enkratnem raziskovanju v spremstvu domačina.

Aktiven dan se začne ob 9. uri v vasici Korte nad Izolo, kjer je tudi arheološko najdišče Kašler, ki se ne ponaša le s čudovitim razgledom na Sečoveljske soline, ampak tudi z bogato zgodovino. Iz središča vasi se z domačinom odpravite na sprehod do točke, kjer so Histri pred 5000 leti zgradili prva utrjena gradišča. Tu vas pripoved vodnika odpelje v preteklost, da okusite delček njihove zapuščine. Na poti do vinarja Korenika & Moškon vas vodnik pospremi po barvitih strnjenih vaških uličicah Kort. Degustacija lokalnega vrhunskega vina v spremstvu domačih prigrizkov je ravno prava okrepitev za nadaljnje aktivno preživljanje popoldneva. Sledi sprehod do vodnega vira Frata, ki je odlična priložnost, da vam domačin izda še kakšno zanimivost tega podeželskega kraja. Območja vodnih virov so bila včasih edine točke z vodo. Uporabljali so jih predvsem za pranje perila, kot vir pitne vode, na njih so bila nameščena tudi korita za napajanje živine. Na vodnem viru Frata pod vasjo Korte boste spoznali in se lahko tudi preizkusili v delih, ki so jih tukaj opravljali včasih. Mislite, da vam bo šlo dobro od rok?