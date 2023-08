Italijo znova prizadela močna neurja

Italijo so danes znova prizadela močna neurja. Severni in osrednji del države so zajele obilne padavine, toča in močni vetrovi. Iz več dežel poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih. Zaradi neurja pa so v Benetkah aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.