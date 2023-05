Več kot 500 ljudi so evakuirali v pokrajini Ravenna, še okoli 200 pa v pokrajini Bologna. Pri evakuacijah in obvladovanju izrednih vremenskih razmer sicer pomaga približno 900 prostovoljcev civilne zaščite.

Prebivalce nekaterih pokrajin v Emiliji-Romanji so oblasti pozvale, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem in po možnosti delajo od doma. Železniški operater RFI pa je sporočil, da je med mesti Forli, Rimini in Ravenna začasno prekinjen železniški promet.

Ravenna in Cervia sta zaradi visokih valov preventivno prepovedali dostop do plaž. V mestu Cesena so bile danes zaprte šole, v Trstu pa so poročali o sunkih vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Italijo so letos že večkrat prizadele izredne vremenske razmere. Močni nalivi so deželo Emilija-Romanja prizadeli že v začetku meseca. Takrat je neurje terjalo dve smrtni žrtvi, oblasti pa so evakuirale več kot 250 ljudi.