Projekt garaže pod tržnico je vzet iz programa županje Viktorije Potočnik. Župan Janković ga je povzel v listo projektov ob svojem prvem nastopu županovanja leta 2006. Projekt so zasnovali projektanti podjetja Kombinat, d. o. o., projektiranje nadaljujejo arhitekti Elea iC. Samo za projektiranje je do sedaj MOL izplačala projektantski firmi Kombinat astronomsko vsoto 1,5 mio evrov in pogodbo z novim projektantom za najmanj 1,2 mio evrov, stroški dosedanjih arheoloških raziskav MGML tu niso zajeti. Edina cena, ki je znana, je projektantska ocena vrednosti za prenovo tržnice, gradnjo parkirne hiše, prenovo in dograditev Mahrove hiše. Leta 2010 je bila 25 milijonov evrov, leta 2016 pa 31,4 milijona evrov in leta 2017 že kar 41,7 milijona evrov.

Župan Zoran Jankovič nam je pojasnil, da »bistvo projekta ni gradnja parkirne hiše, ampak prenova tržnice« (Dnevnik, 29. 3. 2023, Vanja Brkić), da je garažna hiša namenjena predvsem stanovalcem stare Ljubljane in delno za razbremenitev današnjega parkiranja za potrebe nakupovanja ozimnice, pa nam je povedal naš podžupan Rok Žnidaršič.

Toda občani, ne potrebujemo garaže za ceno uničenja delovanja tržnice in gradbene jame globoko pod rečno strugo Ljubljanice, potrebujemo posodobitev tržnice, kar je gospodu županu pojasnila civilna iniciativa Tržnice ne damo s podpisi 9872 občanov. In mnenje občanov bi morala MOL upoštevati, tako pravi Aarhuška konvencija, ki jo je ratificirala Republika Slovenija.

Za gradnjo Narodne univerzitetne knjižnice II manjka 30 milijonov evrov, za gradnjo garaže pod tržnico, ki je nihče ne potrebuje, pa ima MOL pripravljenih 40 milijonov evrov. Res je, da je NUK II hram kulture in umetnosti slovenskega naroda, projekt državnega pomena, garaža pod tržnico pa bo uničila še zadnje neoskrunjeno arheološko območje v Ljubljani. V narodnem interesu bi bilo, da se sredstva, namenjena za gradnjo garaž pod tržnico, porabijo za manjkajoča sredstva za gradnjo NUK II in za posodobitev tržnice brez garaž, za kar znesek 41,7 milijona evrov popolnoma zadostuje.

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana