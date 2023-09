P red kratkim mi je umrla mama, ki je bila poročena z drugim moškim, ne z mojim očetom. Iz njenega prvega zakona sva dva otroka, jaz in brat. Mama ni zapustila nobenega premoženja – ne nepremičnin in tudi ne finančnih sredstev. Je pa že pred leti svoje lastniško stanovanje prepisala na mojega brata. Zanima me, ali sem upravičena do izplačila deleža (nujnega ali polovičnega) iz tega stanovanja, ki ga je brat prejel pred materino smrtjo. Ali je do dedovanja iz tega naslova upravičen tudi njen mož? Mama je stanovanje prepisala na brata že pred poroko z njim. Zapuščinske obravnave najbrž ne bo, ker mama ni imela premoženja – ali moram torej vložiti tožbo na sodišču, ker se brat z izplačilom, če mi pripada, ne bo strinjal? Ter kakšne so moje možnosti?

Odgovor:

Temeljno načelo je, da se vsakemu zakonitemu dediču vračuna v dedni delež vse, kar je na kakršen koli način dobil v dar od zapustnika. Ne vračuna se plodov in drugih koristi, ki jih je imel dedič od podarjene stvari do zapustnikove smrti.

Obstaja izjema, da se darilo ne vračuna, če je zapustnik ob daritvi ali pozneje ali v oporoki izjavil, da se darilo ne vračuna v dedni delež, ali če se da iz okoliščin sklepati, da je bila to zapustnikova volja. A s pomembnim dodatkom, da pri tem ostanejo v veljavi določbe o nujnem deležu.

Kaj to konkretno pomeni? To, da v primeru, če je zaradi daril, ki jih je mama podarila bratu, prikrajšan nujni delež nujnih dedičev, lahko sodediči zahtevate zmanjšanje daril in brat bi moral vrniti sorazmeren del darila (stanovanja), in sicer v takšnem obsegu, kolikor je bil prikrajšan vaš nujni delež.

Pomembno je poudariti, da do vračunanja daril ne pride avtomatično, po uradni dolžnosti, ampak morate sodediči vračunanje daril izrecno zahtevati, bodisi na zapuščinski obravnavi, če pa do zapuščinske obravnave ne pride (ker ni zapuščine, kot je to v vašem primeru), pa s posebno tožbo za uveljavljanje nujnega deleža.

Glede na to, da gre pri tem za precej kompleksna pravna opravila, vam svetujem, da si v zvezi s tem priskrbite pomoč ustreznega pravnega strokovnjaka.