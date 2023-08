Onesnaženje na Barju: Raje boljša preventiva kot kurativa

Geografi ljubljanske univerze in Geografskega inštituta Antona Melika so minulo nedeljo na območju Ljubljanskega barja opazili temno in smrdečo tekočino v potoku v Bevškem jarku, ki se je izlivala tudi v Ljubljanico. Iz posnetkov iz zraka, ki jih je napravil profesor dr. Uroš Stepišnik z oddelka za geografijo ljubljanske filozofske fakultete, je jasno razvidno, kako se temna tekočina razliva v Ljubljanico in kako je od sotočja naprej obarvana tudi Ljubljanica. Vidna so tudi barjanska polja, pokrita s temno tekočino.