V fotografskih studiih več družinskih portretov

Zemljevid fotografskih studiev se je v središču Ljubljane v zadnjih desetletjih zelo spremenil. Ti prostori so se v mestu opazno zredčili, kar v digitalni dobi, ko so fotografije v fizični obliki v manjšini, ni nenavadno. Tiste fotografske delavnice, ki so ostale, pa so našle svojo smer.