»To je bila nevihtna celica, ki se je kar vrtela v tem območju med Loško Goro, Padeškim vrhom in Skomarjem. V pol ure je bila toča, voda je odnesla nekaj škarp in ogroža nekaj mostov. Zdaj rešujemo hiše in garaže, da ne teče vanje,« je še povedal župan.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) pojasnjujejo, da na območju nimajo merilnega mesta, zato nimajo točnejših podatkov o količini padavin. Nevihte, ki se danes pojavljajo v severni polovici Slovenije, so omejenega značaja, zato lahko na manjšem območju pade večja količina padavin, kar lahko privede do porasta hudournikov in posledično plazov.