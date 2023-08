Jakov Milatović, ki je tudi podpredsednik PES, je to sporočil na novinarski konferenci v Cetinju, potem ko je v zadnjih desetih dneh opravil posvete s predstavniki 18 strank, ki so se na predčasnih parlamentarnih volitvah 11. junija uvrstile v parlament. Pojasnil je, da se je Spajić na posvetih izkristaliziral kot edini kandidat za mandatarja, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Podprle so ga stranke s skupno 44 poslanci. Ob PES, ki ima 24 poslancev, so ga podprli Demokrati bivšega predsednika parlamenta Alekse Bečića s sedmimi poslanci, Bošnjaška stranka s šestimi poslanci, Socialistična ljudska stranka z dvema ter parlamentarne stranke albanske in hrvaške manjšine, ki imajo po enega poslanca, poročajo podgoriške Vijesti.

Milatović je pri tem izpostavil, da so določene stranke, predvsem iz prosrbskega zavezništva Za prihodnost Črne gore, izrazile pripravljenost podpreti Spajića po morebitnem dogovoru o novi vladi. Nekateri pa so menili, da bi bila za stabilno vlado potrebna podpora 49 poslancev, saj sta imeli zadnji dve vladi tesno podporo 41 poslancev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po njegovih besedah ima Spajić po ustavi sedaj 90 dni časa za oblikovanje nove vlade.

Milatović: Črna gora mora v najkrajšem možnem času postati članica EU

Izpostavil je, da potrebuje Črna gora stabilno, proevropsko in reformno usmerjeno vlado. »Končni cilj mora biti državljanska, demokratična in gospodarsko razvita Črna gora, ki bo v najkrajšem možnem času postala članica EU,« je poudaril. Dodal je, da se je na posvetih večina strank strinjala z nujnostjo pospešitve približevanja Črne gore EU, potrebi po napredku na področju vladavine prava in boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter izboljšanju življenjskega standarda in gospodarske rasti. Izpostavil je še, da večina ne postavlja pod vprašaj članstva države v Natu.

Hina ob tem izpostavlja, da mandatar vlade s podporo 49 poslancev ne bo mogel oblikovati brez podpore prosrbskega zavezništva Za prihodnost Črne gore, ki se zavzema za razveljavitev priznanja Kosova, izstop države iz Nata ter odpravo sankcij proti Rusiji. Spajić je namreč po volitvah izključil možnost oblikovanja vlade z desetletja vladajočo Demokratsko stranko socialistov, ki jo je 30 let vodil donedavni predsednik Črne gore Milo Đukanović, in gibanjem Ura dosedanjega premierja Dritana Abazovića.

Gibanje Evropa zdaj sta pred letom dni ustanovila z Milatovićem, potem ko sta bila finančni oziroma gospodarski minister v tehnični vladi premierja Zdravka Krivokapića. To je bila po 30 letih prva črnogorska vlada brez Đukanovićeve stranke, na katero pa je imela velik vpliv Srbska pravoslavna cerkev.