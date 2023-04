Črna gora pred volitvami: Črna in rdeča gora

V Črni gori bodo jutri predsedniške volitve. Nasproti si stojita Milo Đukanović in Jakov Milatović. Razlika med njima je trideset let. Prvi je že trideset let na oblasti, drugi je pred tridesetimi leti odšel v prvi razred osnovne šole. Absolutno prepoznavni Đukanović je pred tremi leti izgubil parlamentarne volitve, ki so v vlado pripeljale popolnoma neznanega Milatovića. Sedaj je na tem, da morda izgubi še predsedniške.