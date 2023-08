Reke na poplavljenih območjih ostale skoraj brez rib

Reke na območjih, ki so jih v zadnjih dneh prizadele poplave, bodo ostale skoraj brez rib, so za STA povedali v Ribiški zvezi Slovenije. Voda z velikim tokom je po njihovih besedah ubila večino rib, tiste, ki so se umaknile ob stran, pa so ostale na poljih in tam poginile. Ko se je voda nekoliko umaknila, so jih del s pomočjo mrež lahko rešili.