Ogrožene tudi ribe v Ljubljanici

Vsa pogostejša in daljša obdobja suše, s katerimi se zadnja leta soočamo, kažejo svoj obraz tudi na Ljubljanici. Nizka gladina vode, v kateri se razraščajo mahovi in alge, je zaradi nizke vsebnosti kisika in segrevanja vode problem že sama po sebi, v kombinaciji s kakšnim (raz)zlitjem pa to vodi v ekološko katastrofo.