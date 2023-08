Pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ki bo danes zvečer na stadionu AEK v Nea Filadelfiji v predmestju Aten, so se v nasilnih spopadih pomerile skupine ultrasov, pri čemer je bilo najmanj osem ranjenih.

Kot poroča grški televizijski kanal ERT, je v bolnišnici končalo pet Hrvatov in trije Grki.

Kljub prepovedi Evropske nogometne zveze (Uefa) o obisku gostujočih navijačev se je v ponedeljek pozno zvečer v bližini stadiona AEK, kjer se zbirajo domači navijači, pojavilo od 100 do 120 navijačev zagrebškega Dinama.

Za zdaj ni jasno, kako je lahko tako veliki skupini organiziranih navijačev uspelo prevoziti celotno državo in priti do Aten, ne da bi avtomobile ustavila policija, ki je vedela za prepoved organiziranega gibanja navijačev, piše portal protothema.gr.

»Resen incident se je zgodil pred stadionom Nea Filadelfia. Mladi Grk je bil zaboden do smrti, šest drugih ranjenih pa je še vedno v bolnišnici,« je sporočila grška policija.

Zabodenega 22-letnika so odpeljali v atensko bolnišnico, nato pa je v noči s ponedeljka na torek podlegel poškodbam, sporočilo policije navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vseh 98 aretiranih čaka zaslišanje pri tožilcu.

Dinamo obsodil incidente

Hrvaški nogometni prvak Dinamo je danes zjutraj v sporočilu za javnost obsodil incidente, ki so se zgodili v Atenah na predvečer prve tekme 3. predkroga lige prvakov, v katerih je umrla ena oseba, najmanj osem pa jih je bilo ranjenih.

»GNK Dinamo ostro obsoja izgrede, ki so se sinoči zgodili v Atenah. Takšni dogodki niso v skladu z vrednotami in etiko, ki jo spodbujamo kot klub in skupnost,« so med drugim zapisali pri zagrebškem klubu.

Ob tem so vnovič pozvali navijače, naj ne potujejo v Grčijo. »Ponovno opozarjamo in pozivamo vse navijače Dinama, da ne potujejo na tekmo v Grčijo, saj se je Uefa v dogovoru s policijo odločila, da bosta obe tekmi minili brez gostujočih navijačev,« so v odzivu še poudarili pri Dinamu.

Nasilje je v preteklosti zaznamovalo številne prejšnje grške nogometne tekme, lani pa je vlada zvišala najvišjo kazen za kazniva dejanja navijaškega nasilja s šestih mesecev na pet let.

V noči na 1. februar 2022 so v neredih v Solunu v severni Grčiji pretepli in do smrti zabodli 19-letnega navijača po tekmi med Paokom in Arisom.

Julija je grško sodišče sedem navijačev spoznalo za krive naklepnega umora in obsodilo na dosmrtno ječo. Pet drugih pa je bilo zaradi sostorilstva obsojenih na več kot 19 let zapora.