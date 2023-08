Grška državna televizija ERT poroča, da so glavni osumljenci trije Grki, en Hrvat in en Albanec. Pri slednjih dveh je policija ob aretaciji našla žepna noža s sledmi krvi. Od treh Grkov sta dva navijača konkurenčne grške ekipe in sta znana policiji. Eden od njiju je bil pred tem aretiran štirikrat, drugi enkrat, medtem ko tretjega osumljenca Grka, sicer že identificiranega, še iščejo.

Kot poroča ERT, se laboratorijske analize genetskega materiala, odvzetega aretiranim huliganom, nadaljujejo, DNK storilca ali storilcev pa so odkrili na nohtih žrtve.

V ponedeljek je v Atenah v spopadu med navijači nogometnih klubov AEK in Dinama zaradi več vbodnih ran umrl 28-letni privrženec AEK Mikalis Kacuris. Zaradi poškodb so zdravniško pomoč poiskali še štirje Grki in štirje Hrvati, aretiranih pa je bilo okoli 100 ljudi, večinoma navijačev Dinama.

Kacurisa so danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Elefsini, ki leži 25 kilometrov zahodno od Aten.