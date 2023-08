Kosić je trenersko pot začel v Borovljah, nato pa prevzel vodenje Olimpije v sezoni 2010/11. Pred selektorsko vlogo na klopi kadetske reprezentance Slovenije je vodil še Triglav, po njej pa prevzel Celje, s katerim je tudi osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 2019/20. Po odhodu iz Celja je septembra 2021 prevzel Tabor Sežano in jo po 70 tekmah na klopi zapustil pred dvema mesecema, potem ko je primorska zasedba izpadla v drugo ligo.

Med igralsko kariero je Kosić igral za Svobodo, Elan iz Novega mesta, Beltince, Vevče, Korotan, Rudar Velenje, Borovlje ter v dveh obdobjih za Olimpijo. Za slovensko izbrano vrsto je med letoma 1992 in 1994 nastopil petkrat, v državnem prvenstvu pa je odigral kar 421 tekem in dosegel 80 golov.

Ljubljančan je prvi trening v vrstah rumene družine že odvodil v dopoldanskih urah. Po skupnem zajtrku in moštvenem sestanku je sledila vadba na pomožnem igrišču. Pri delu v Domžalah bodo Kosiću pomagali novi sodelavci, a podrobnosti o strokovnem štabu sledijo naknadno, so Domžalčani še sporočili na spletni strani. Prav tako še niso sporočili imena novega športnega direktorja.

Kosić je na klopi trenutno petouvrščene ekipe Prve lige Telemach nasledil Simona Rožmana, ki se je skupaj s športnim direktorjem Senijadom Ibričićem preselil k Sarajevu. Domžalčani so po zmagi proti Muri in remiju proti Bravu pri štirih točkah, izpadli pa so v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti Balzanu z Malte.