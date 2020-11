Državni prvaki iz Celja so bili rezultatsko neuspešni v prvi četrtini državnega prvenstva. Z zaporednima zmagama proti Aluminiju in Domžalam so se znova vmešali v boju za vrh lestvice, saj za vodilnim Mariborom zaostajajo šest točk.

»Znova malo lažje dihamo. Po osvojitvi naslova državnega prvaka so bila naša pričakovanja visoka, saj se je z lovoriko dvignil ugled kluba in igralcev. Bili smo v nemirnem obdobju, ko smo pričakovali, da se bo vse zgodilo kar samo od sebe. Deležni smo bil pohval, pobrali kaj nekaj nagrad, ritem tekem pa je bil tako zgoščen, da še do danes nismo povsem dojeli, kaj smo naredili. Po takšnem uspehu je normalno, da je prišlo do padca. Morali smo se resetirati, zložiti na novo in uigrati, saj je bilo kar nekaj sprememb v ekipi. Na zadnji tekmi v Domžalah je bilo v začetni enajsterici pet igralcev iz šampionske ekipe, ki je lani začenjala zadnjih sedem krogov,« je klepet začel trener Celja Dušan Kosić.

Ruski vlagatelji so postali tudi glavni odločevalci

Ker so bili prvaki, so se v novi sezoni tekmeci proti Celju povlekli v obrambo. Celjani so bili pogumni v napadu, zato so bili ranljivi v obrambi. Zdaj so se vrnili k osnovam, ki so jim prinašale uspeh. To je trden obrambni blok in nato hiter prehod v napad, kar je zaščitni znak ekipe. Celjani so tri leta gradili ekipo za šampionski naslov, po odhodu nosilcev igre z Vizingerjem in Lotričem na čelu so potrebovali nekaj časa za uigravanje novincev. Kosić noče izpostavljati učinka posameznikov, niti trenutno najboljšega strelca kluba Filipa Dangubić s štirimi goli.

»Bolj me zanima učinek ekipe kot vsakega posameznika. Ko fantje opravijo garaški del, do izraza pride tudi njihova individualna kakovost. Tudi na tekmah, ki smo jih izgubili, so odločale malenkosti. Liga je tako izenačena, da za uspeh potrebuješ popolno zbranost in tudi kanček sreče. Uspeh nikoli ne bo prišel sam od sebe. Zadnje tedne smo se vrnili k temu, da dobro treniramo, spoštujemo drug drugega in vsi dajemo maksimum. Vsak trener si želi, da bi igrali v visokem ritmu, učinkovito in gledljivo, a celo najboljše ekipe težko to počnejo kontinuirano. Mi smo bili lani dobri prav v držanju konstante, da ni bilo veliko vzponov in padcev. Ne želimo si, da smo na eni tekmi dobri, na drugi ne tečemo ali se zbudimo takrat, ko je tekmec ugledno ime,« je slikovit Kosić.

Celjani so z naslovom prvaka dosegli vrh. Po lovoriki je v klubu prišlo do nekaterih sprememb. Poslovila sta se športni direktor Brane Veršič, ki je v klub za trenerja pripeljal Kosića, in Robert Koren. Za klub se je začelo novo obdobje z vstopom ruskih vlagateljev, ki so postali tudi glavni odločevalci. V začetku novembra je strokovni štab okrepil nekdanji napadalec Dragan Čadikovski. Celje ima velik kapital v igralskem kadru, saj so nogometaši (Stojanović, Zaletel, Kerin…) še zelo mladi, že pri 22, 23, 24 letih, postali državni prvaki. »Mi moramo ustvarjati in razvijati igralce. Obenem je močna konkurenca v boju za štiri evropske vozovnice. Vsaj Olimpija, Maribor, Koper, Mura, Domžale in mi imamo ambicijo, da zaigramo v Evropi,« je pogled v prihodnost usmeril Kosić.