Svet kozmetičnih in lepotnih tretmajev se nenehno razvija. Najnovejšo senzacijo, ki se širi po družbenih omrežjih in zbira milijone ogledov, je navdihnila aktualna filmska uspešnica. Dogodivščine najbolj znane lutke na svetu so že pred začetkom predvajanja filma Barbie močno vplivale na trende oblačenja, ličenja in frizur. A kot kažejo številne objave, se niso ustavile pri tem. Zadnji val »Barbie norosti«, imenovan tudi »Barbie botox«, je zdravljenje z botulinskim toksinom A (botox), ki cilja na premočne mišice zgornjega dela hrbta. Pred tem so ta lepotni poseg imenovali »trap tox«.

Trend, ki se širi kot požar

Po pisanju spletnega portala New Beauty se pri tretmaju »Barbie botox« uporablja nevrotoksin botulinum toksin A. Registriran namen te snovi je sproščanje preveč aktivne in zakrčene trapezaste mišice. Izraz »Barbie botox« je bil skovan zaradi popolnega videza igralke Margot Robbie, katereramena so bila popolnoma sproščena, vse skupaj pa je podaljšalo njen vrat, kar je ustvarilo videz vitkejšega zgornjega dela telesa. »Vendar je navezovanje na lutko Barbie zavajajoče, saj je namen uporabe tega botoksa zdravljenje spodnjih trapezastih mišic. Veliko ljudi ima napeta ramena, zaradi dela za računalnikom in dejavnosti, ki zahtevajo daljša obdobja napetosti v vratu in ramenih,« pojasnjujejo v omenjeni reviji in dodajajo, da je ta pojav pred kratkim preplavil omrežje tiktok. »Prav s pomočjo omenjenega družbenega kanala se trend širi kot požar in postaja priljubljen med posamezniki, ki si želijo doseči videz vitkega, podolgovatega vratu, kakršnega ima ikonična lutka Barbie,« je povedal plastični kirurg iz Austina.

Poimenovanje postopka se je prijelo, saj ustvarja videz, ki na neki način podpira estetiko punčke Barbie. Pri napetih trapezastih mišicah prva faza zdravljenja zajema vadbo in raztezanje, izboljšanje drže ter spremembo rutine. Če se te metode izkažejo za neučinkovite, se posamezniki pogosto zatečejo k nevromodulatorjem, ki so odobreni za takšno uporabo. Z injiciranjem botoksa mišice začasno oslabimo in zmanjšamo kontrakcije, kar mišice sprosti in podaljša. Zaradi tega se poveča kot med vratom in rameni, vrat pa vizualno postane tanjši in daljši, kar na splošno ustvarja bolj ženstven in nežen videz. »Če pogledate punčko Barbie, boste videli, da ima med vratom in rameni kot 90 stopinj, za razliko od, recimo, ninda želve,« je za New Beauty povedala plastična kirurginja dr. Simona Paulter.

Pomembna strokovna ocena zdravnika

Učinek »Barbie botoxa« je začasen, traja tri do štiri mesece in zahteva ponavljanje, če želimo ohraniti želen rezultat. Vendar lahko redna uporaba injekcij povzroči atrofijo mišic, kar lahko poveča količino botoksa, ki je potrebna za nadaljnje zdravljenje. Paulterjeva pravi, da je poseg povsem reverzibilen, saj po prenehanju »botoksiranja« mišice sčasoma ponovno dobijo prvotno obliko. »Kot vsaka uporaba nevromodulatorjev tudi ta zahteva vzdrževanje. Toda kot pri vsakem kozmetičnem tretmaju, še posebej pri trendovskem, se morajo ljudje, ki jih zanima 'Barbie botox', obrniti na certificiranega estetskega zdravnika, da se pogovorita o ciljih in tudi morebitnih tveganjih posega,« opozarja dr. Paulterjeva. Čeprav je poseg lahko inovativna in sprejemljiva rešitev za ljudi, ki si želijo bolj izpopolnjen videz zgornjega dela telesa, je najpomembnejše, da zdravnik strokovno oceni, za koga je ta tretma primeren.