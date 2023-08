Ladja Open Arms je s 199 ljudmi na krovu na poti v smeri Brindisija na jugu Italije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Druga ladja španske nevladne organizacije pa je migrante že prepeljala do Lampeduse. Na otok je v zadnjem dnevu prispelo skoraj 800 migrantov, še nekaj so jih na otok po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prepeljale ladje italijanske obalne straže in finančne policije.

V zadnjem dnevu je 150 migrantov rešila tudi nevladna organizacija Resqship, ki je na krov svoje ladje Nadir sprejela 90 ljudi, ostale pa italijanska obalna straža.

Lampedusa se v zadnjem času sooča s porastom prihoda migrantov. Trenutno je na otoku okoli 2200 ljudi, pri čemer je kapaciteta sprejemnega centra 400 ljudi.

Medtem pa se na Italijo veča pritisk tudi na meji s Francijo. Od začetka leta do 15. junija je namreč Francija v Italijo deportirala že 13.395 ljudi, kar je 30 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Število migrantov, ki so letos prispeli v Italijo, se je v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojilo. Po morju je južno obalo Italije do julija doseglo 87.883 ljudi, lani jih je bilo 39.281, je razvidno iz podatkov italijanskega notranjega ministrstva.

O novih migrantih poročajo tudi iz Grčije. Na reki Marica na meji s Turčijo so namreč prijeli okoli 200 migrantov, med njimi veliko otrok in bolnih. Vse bodo zdravstveno oskrbeli in jih prepeljali v taborišče v bližini kraja Filakio. Do konca julija je po podatkih Združenih narodov v Grčijo po kopnem in morju prispelo že skoraj 12.000 ljudi, a domnevajo, da je številka v resnici še višja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.