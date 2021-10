Iz Zdravnikov brez meja so danes sporočili, da je bilo med rešenimi veliko žensk in otrok. Večinoma so jih našli na gumenjakih in lesenih čolnih. Na reševalno akcijo so se v soboto podali še pri nevladni organizaciji Sea Eye. Iz organizacije Alarm Phone so danes sporočili, da sta v težave zašli še dve ladji z okoli 120 ljudmi, ki so trenutno na območju iskanja in reševanja v pristojnosti Malte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Veliko migrantov se poda na pot v smeri Evropske unije preko morja iz severa Afrike. Najpogosteje je njihov cilj Italija. Pojavila naj bi se nova migrantska pot, kjer je cilj jug Kalabrije. V kalabrijsko mesto Roccella Ionica in druge bližnje občine je letos prispelo že okoli 7000 migrantov, kar je trikrat več kot prejšnje leto, je poročal časnik La Repubblica.

Veliko migrantov je iz Afganistana, je danes za televizijo Rainews 24 povedala vodja tamkajšnjega Rdečega križa. Glede na poročanje medijev se vse več migrantov podaja po novi poti iz Egipta ali Turčije v Italijo, da bi se tako izognili libijski obalni straži. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je v soboto v kraj Roccella Ionica prispelo skoraj 330 migrantov.

Kraj na tak migrantski val ni pripravljen. »Roccella je naredila zelo veliko, ni pa sposobna nemogočega,« je dejal župan Vittorio Zito. Nekateri mediji so Roccello že poimenovali za novo Lampeduso.