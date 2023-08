Iz urada premierja Abiya Ahmeda so pojasnili, da je v Amhari ogrožen ustavni red, zaradi česar je v četrtek vlado k posredovanju pozval vodja regije Yilkal Kefale. Ob razglasitvi izrednih razmer bodo oblasti lahko uvedle policijsko uro, varnostnim organom pa bodo dovoljeno zadržati in preiskati osumljence brez sodnega naloga.

Napetosti med vlado v Adis Abebi in oboroženimi skupinami v regiji Amhara naraščajo že nekaj mesecev, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP. Borci iz Amhare so se med letoma 2020 in 2022 borili na vladni strani v njeni krvavi vojni z uporniki iz sosednje regije Tigray. Po koncu tega konflikta pa je premier Abiy Ahmed na nezadovoljstvo nekaterih napovedal integracijo regionalnih sil v redne enote vojske.

Milice iz Amhare še vedno obvladujejo zahodni del Tigraya, ki si ga prisvajata obe regiji.