Novembrski sporazum ni prinesel konca etničnega čiščenja v spornem zahodnem delu Tigraja, je v izjavi dejala Laetitia Bader iz HRW.

Varnostne sile in milice iz regije Amhara so med dveletno vojno na severu države podpirale etiopsko vojsko v boju proti upornikom iz sosednjega Tigraya. Zahodni Tigray - rodovitno območje, za katero so Amharci trdili, da je njihovo - so etiopske sile in sile Amhare hitro zavzele, nadzor pa je prevzela začasna uprava.

V novem poročilu HRW navaja, da se je s tem začela usklajena kampanja prisilnih izgonov, ki se kljub mirovnemu sporazumu ni ustavila. »Od začetka oboroženega spopada v Tigrayu novembra 2020 varnostne sile Amhare in začasne oblasti izvajajo kampanjo etničnega čiščenja proti prebivalstvu v zahodnem Tigrayu, pri čemer izvajajo vojne zločine in zločine proti človeštvu,« so dejali pri HRW.

Organizacija je dokumentirala primere samovoljnega pridržanja, mučenja in prisilnih deportacij. HRW je navedla, da je med septembrom in aprilom po telefonu opravila pogovore s 35 osebami, med katerimi so bile priče zločinov, žrtve in osebje skupin za pomoč. Več kot tisoč Tigrajcev je bilo po njihovih besedah pridržanih na treh lokacijah v zahodnem Tigrayu »na podlagi njihove identitete«, preden so jih prisilno izgnali.

Organizacija HRW je sporočila še, da je maja etiopski vladi posredovala povzetek svojih predhodnih ugotovitev, vendar ni prejela nobenega odgovora. »Če etiopska vlada zares namerava preprečiti zlorabe, naj preneha nasprotovati neodvisnim preiskavam grozodejstev v zahodnem Tigrayu in naj poskrbi, da bodo odgovorni uradniki in poveljniki za svoja dejanja odgovarjali,« so zapisali v sporočilu.