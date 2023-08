Ustanovitev stranke je pred 23 leti utemeljil takratni predsednik Andrej Bajuk, ki je dejal, da bo Nova Slovenija sodobna, odprta stranka, ki bo prispevala k zvišanju slovenske politične kulture. Njen cilj pa bo Slovenija, ki bo gmotno premožna, duhovno čila in evropsko pluralna, se je Bajukovih besed spomnil Tonin in dodal, da so bile vizionarske.

Slovenija je namreč v preteklih letih postala ujetnica popolnoma neučinkovitih vlad novih obrazov, ki vedno znova razočarajo, ocenjuje Matej Tonin. Zato je pred njimi pomembna in odgovorna naloga - oblikovanje prepričljive alternative, da bodo po naslednjih volitvah lahko oblikovali trdno desnosredinsko vlado. »Zaradi dosedanjega načina delovanja se je slovenska desnica 'samoizolirala',« je zapisal. Ključni izziv NSi je, da na volitvah glasovanje 'proti' presežejo z odločanjem 'za' program, rezultate in sposobne kandidate. »Slovenska desnica mora zopet postati sprejemljiva in normalna izbira za zmerne volivce, ki na koncu odločijo volitve,« je zapisal.

Tonin: Še ene epizode vlad novih obrazov si ne moremo privoščiti

Prenova slovenske desnice postaja neizogibno dejstvo in tega procesa se po Toninovih besedah ne da več ustaviti. Pobudo so po nizu serijskih porazov lani novembra prvi javno predstavili v Novi Sloveniji. Slovenija nujno potrebuje dva zaporedna mandata desnosredinske vlade, še ene epizode vlad novih obrazov si preprosto ne moremo privoščiti, ocenjuje. Od hitrosti prenove slovenske desnice bo odvisno trajanje mandata aktualne vlade Roberta Goloba in rezultat na prihodnjih volitvah, dodaja.

»NSi postaja prepričljiva programska in vrednotna alternativa »zgrešenim levim politikam«, meni. Ob tem je naštel, da v NSi poudarjajo, da mora ljudem od njihovega dela ostati več, potrebujemo vsem dostopno javno zdravstvo in ne več državnega zdravstva. Izgradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško je nujna za stabilno preskrbo z električno energijo. Brez jedrske opcije bo slovensko gospodarstvo zaradi dragih cen energentov postalo popolnoma nekonkurenčno, ljudje pa bomo plačevali enormne zneske na položnicah za električno energijo, ocenjuje.

»Desnica mora Slovenijo voditi v prihodnost in ne v novo kulturno vojno«

NSi ima ključne programske rešitve za prihodnost, s svojimi dejanji in kompetentno kadrovsko ekipo so dokazali, da rešitve lahko tudi izvedejo, je zapisal. S spoštljivo komunikacijo in zmožnostjo povezovanja pa morajo dokazati, da so vredni zaupanja. »Ljudje bodo slovensko desnico podprli takrat, ko bodo verjeli, da bomo Slovenijo vodili v prihodnost in ne v novo kulturno vojno,« in ko bodo nasprotja v družbi pomirjali in ne dodatno razpihovali, je dodal.

Prva resna priložnost bodo prihodnje evropske volitve. Nova Slovenija je k oblikovanju skupne liste že povabila SLS in Platformo sodelovanja Anžeta Logarja. »Prve javnomnenjske raziskave kažejo, da bi bila naša skupna lista resen kandidat za zmago,« je dodal. Evropska unija je namreč po njegovi oceni na razpotju, zato morajo v Bruselj poslati sposobne, kompetentne in motivirane predstavnike, je še zapisal.

Obletnico so v NSi želeli obeležiti tudi z novinarsko konferenco, a je bila ta zaradi današnjih vremenskih razmer odpovedana.