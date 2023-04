Nevarna razmerja na desnici: Janša in SDS frontalno proti NSi

Trenja med SDS in NSi se v zadnjih dneh poglabljajo. Prvak stranke Janez Janša je ocenil, da je NSi zaveznica vladajoče koalicije in kot taka izdajalka desnosredinskih volilcev. Dodaten dejavnik nestabilnosti predstavlja politična platforma predsednika sveta SDS in poslanca Anžeta Logarja.