Janja Garnbret se je z brezhibno in prepričljivo predstavo izkazala že na začetku prvenstva, ko je z najboljšim dosežkom kvalifikacij napredovala v polfinale težavnosti. Kot edina, upoštevajoč tako ženske kot moške, je osvojila oba vrhova smeri. Prepričljiva je bila tudi v kvalifikacijah balvanov, vseh pet con je osvojila v prvem poskusu, le v prvem in tretjem balvanu je nato za vrh potrebovala po tri poskuse.

Kvalifikacije se še niso končale. Mesto med 20 najboljših balvanistk, ki se bodo pomerile v polfinalu balvanov bodo skušale ujeti tudi Mia Krampl, Vita Lukan, Katja Debevec in Julija Kruder. V sredo se je vseh pet Slovenk uvrstilo v nedeljski polfinale težavnosti. Ob Garnbretovi tudi Kramplpva, Vita Lukan, Sara Čopar in Lucija Tarkuš. Ženska polfinale in finale na balvanih bosta v soboto.

Zato pa so trije Slovenci, ki nastopajo v moški konkurenci, Luka Potočar, Anže Peharc in Zan Lovenjak Sudar, že po prvih dveh dnevih moških kvalifikacij v težavnosti in balvanih končali prvenstvo ter zapravili možnosti za nastop v kombinaciji, v kateri bodo konec prihodnjega tedna delili tudi prve olimpijske vstopnice za Pariz 2024.

Janja Garnbret je s šestimi naslovi svetovne prvakinje rekorderka v karavani. V svoji zbirki ima tri kolajne v težavnostnem plezanju, dve zlati in srebrno, dve zlati kolajni v balvanskem plezanju in dve zlati kolajni v kombinaciji.