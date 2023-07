Slovensko športno plezanje je v predolimpijski sezoni doživelo številne uspehe. Zaenkrat je najbolj ostal v spominu povratek najboljše slovenske športnice Janje Garnbret, ki se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe palca na nogi zmagovito vrnila v svetovni vrh. Za drugi vrhunec je poskrbela Vita Lukan, ki je sredi tega meseca zmagala na svoji prvi tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu. Pred slovensko reprezentanco je vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 12. avgusta v Bernu, na njem pa bodo delili prve olimpijske vstopnice za Pariz. Medtem ko Slovenija v hitrostnem plezanju ne bo imela svojega predstavnika, se bodo za olimpijske vozovnice potegovali po trije plezalke in plezalci, iz vsake države pa lahko na največjem tekmovanju tekmujeta po dva tekmovalca. V moški konkurenci bodo na svetovnem prvenstvu na balvanih in v težavnosti tekmovali Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar in Anže Peharc, v ženski pa Janja Garnbret, Vita Lukan in Mia Krampl. Katja Debevec in Julija Kruder bosta nastopili le na balvanih, Lucija Tarkuš in Sara Čopar pa samo v težavnosti.

Visoki cilji selektorja

»Letošnja sezona je specifična, saj so misli vseh športnih plezalcev in plezalk usmerjene k svetovnemu prvenstvu. Zato si je marsikateri športnik prilagodil program tako, da je izpustil kakšno tekmo ter se osredotočal na vrhunec sezone. Svetovno prvenstvo v predolimpijski sezoni ima posebno težo, saj bodo v Švici podelili prve olimpijske vozovnice,« je pojasnil selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren, ki bo v Bern popeljal deset slovenskih športnih plezalcev in plezalk, nastopili pa bodo tudi trije paraplezalci, in sicer Manca Smrekar, Tanja Glušič in Matej Arh.

V Švici bodo športni plezalci prejeli po štiri komplete kolajn, in sicer v hitrostnem, balvanskem in težavnostnem plezanju, povsem na koncu pa še v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja, kamor se bo uvrstilo po najboljših 20 plezalcev v seštevku obeh disciplin. Ti se bodo najprej pomerili v polfinalu, najboljša osmerica pa se bo uvrstila v veliki finale. »Seveda so naši cilji vezani predvsem na Janjo Garnbret, ki bo kandidatka za kolajne v vseh disciplinah. Cilj preostalih športnih plezalcev je pokazati najboljšo pripravljenost v sezoni, s katero bodo lahko posegli po vidnih uvrstitvah. Želimo si čimveč finalistov v olimpijski kombinaciji, kjer bodo podeljevali prve vstopnice za Pariz,« odgovarja slovenski selektor.

Prva dama gre uživat

Janja Garnbret se je po sijajni vrnitvi v svetovni vrh in številnih zmagah v svetovnem pokalu odločila, da bo izpustila zadnji dve tekmi v Chamonixu in Briansonu, da bi v Bern pripotovala čimbolj spočita in osredotočena na nove športne izzive. V preteklosti je na največjih tekmovanjih dokazala, da je najboljša na najpomembnejših tekmah, kar dokazuje njena impresivna zbirka osvojenih kolajn. Na zadnjih treh velikih prvenstvih je bila prva dama svetovnega plezanja neporažena, saj se je domov vrnila s sedmimi zlatimi kolajnami. Po tri je osvojila na svetovnem prvenstvu pred štirimi leti v Hačiožiju in evropskem prvenstvu lani v Münchnu, najprestižnejšo pa predlani na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bilo športno plezanje prvič olimpijska disciplina.

»V zadnjem obdobju sem imela nekoliko več miru, ubrala pa sem podobno taktiko kot pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Na svetovno prvenstvo se odpravljam kot na vse druge tekme. Grem uživat ter dati vse od sebe. Moj osnovni cilj je, da si že v Bernu zagotovim olimpijsko vstopnico, s katero bi se lahko bolj v miru pripravljala na največje tekmovanje,« odgovarja Janja Garnbret ter dodaja: »Res je, da tudi tretje mesto v kombinaciji prinaša olimpijsko vstopnico. Tudi če bom tretja, bom vedela, da sem dala v tistem trenutku svoj maksimum ter bom zadovoljna, da sem izpolnila cilj.«

Potočarju ne gre po načrtu

Tudi Mia Krampl je trofejna športna plezalka, saj je osvojila že dve kolajni na svetovnih prvenstvih v težavnosti, navdušila pa je tudi lani v Münchnu, kjer je bila evropska podprvakinja v kombinaciji. »Lani mi je šlo v Münchnu kot po maslu. Zaenkrat sem v tej sezoni z rezultati zadovoljna, želim pa si, da bi bila najboljša v Bernu,« odgovarja Kranjčanka. Optimistično se v Švico odpravlja tudi Vita Lukan, saj je zmagala na zadnji tekmi svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom. »Lepše popotnice si ne bi mogla izbrati. Verjamem, da bom lahko na krilih uspeha bolj sproščena in samozavestna. V preteklosti na članskih prvenstvih nisem izpolnila pričakovanj, upam, da jih bom letos,« si nadeja Vita Lukan, sicer mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in balvanskem plezanju.

Sezona zaenkrat ne gre po načrtih Luki Potočarju, lanskemu zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Pravi, da se je v sezono podal zelo samozavestno, a mu je porezala krila že prva tekma, ko se je znašel v težkem položaju. »S kolajno sem se vrnil domov tako z zadnjega svetovnega kot evropskega prvenstva. To pomeni, da se na največjih tekmah znajdem dobro in upam, da bo tako tudi tokrat. Morda se bo kakšen tekmovalec ustrašil izziva, sam se ga gotovo ne bom. Rezultati v tej sezoni ne kažejo, da bi lahko že v Bernu napovedoval uvrstitev na olimpijske igre. Storil bom vse, da bom čimboljši. Po svetovnem prvenstvu bo še veliko izzivov in možnosti za osvojitev olimpijske vozovnice,« meni Luka Potočar. Dodaja, da ga je letos v svetovnem pokalu presenetila konkurenca, saj je zelo veliko športnih plezalcev, ki se lahko na največjih tekmah uvrstijo povsem na vrh, zato je vsaka najmanjša napaka že lahko usodna v boju z najvišjimi uvrstitvami.

*** 6 zlatih in 1 srebrno kolajno je doslej na svetovnih prvenstvih osvojila športna plezalka Janja Garnbret, ki je na velikem tekmovanju v vseh disciplinah neporažena že štiri leta.

Kako do Pariza? Sistem kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu je v športnem plezanju precej zapleten, pojasnil pa nam ga je slovenski selektor Gorazd Hren. Medtem ko so v Tokiu športni plezalci prejeli le en komplet kolajn, bodo v Franciji deležni dveh, in sicer po enega v hitrostnem plezanju, kjer Slovenija ne bo imela svojega predstavnika, in kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja. Prvi trije olimpijci bodo znani po svetovnem prvenstvu v Bernu, in sicer se bodo v obeh olimpijskih disciplinah v Pariz uvrstili po najboljši trije. Dodajmo, da svetovni prvak v težavnosti ali v balvanskem plezanju ne bo prejel olimpijske vstopnice, temveč si jo bo lahko zagotovil le v kombinaciji olimpijske discipline. Drugo kvalifikacijsko sito bo določilo po pet plezalcev in plezalk, olimpijsko vstopnico pa si bodo priborili le zmagovalci kontinentalnih tekem, ki bodo na začetku novembra. Na tekmovanju ne bodo smeli nastopiti prvi trije s svetovnega prvenstva v Bernu, ki si bodo že zagotovili olimpijski nastop. Sledilo bo tretje kvalifikacijsko sito, in sicer se bodo vsi preostali plezalci brez osmerice, ki si je pri moških in ženskah že zagotovila nastop v Franciji, pomerili na treh tekmah. Prizorišča bodo Abu Dabi, Šangaj in eno evropsko prizorišče, rezultati se bodo seštevali, v Pariz pa bo odpotovalo najboljših deset v skupnem seštevku. Devetnajsti plezalec in plezalka bo nastopil kot gostitelj, dvajsetemu pa bo mesto zagotovila mednarodna organizacija.