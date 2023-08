»Opozorilne oznake bodo postale praktično neizogibne in bodo skupaj s posodobljenimi grafičnimi podobami na embalaži resnično opozarjale na zdravstvene posledice kajenja,« je junija ob prvi napovedi ukrepa vlade dejala tedanja kanadska ministrica za duševno zdravje in zasvojenost Carolyn Bennett.

Kanadska vlada je opozorila, da mlade, ki so še posebej dovzetni za tveganje odvisnosti od tobaka, lahko h kajenju spodbudi že ena sama cigareta, brez da bi kupili celo škatlico. Slednje so sicer v Kanadi že dlje časa označene z zdravstvenimi opozorili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kanada tiskanje opozorilnih nalepk na cigaretne škatlice zahteva od leta 1989, leta 2000 pa je postala prva država na svetu, ki je škatlice poleg besedilnih opremila z grafičnimi zdravstvenimi opozorili, kot so fotografije močno poškodovanih pljuč in drugih organov. Temu zgledu so kasneje sledile tudi številne druge države.

V zadnjih dveh desetletjih se število kadilcev v Kanadi zmanjšuje, vendar pa po podatkih vlade zaradi uporabe tobaka vsako leto umre 48.000 Kanadčanov. Vlada v Ottawi želi doseči, da bi do leta 2035 tobačne izdelke uporabljalo le še pet odstotkov prebivalstva Kanade, kar znaša približno dva milijona ljudi.