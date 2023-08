Kirikaos Micotakis je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil, da želijo z brezplačnimi počitnicami znova privabiti ljudi, da uživajo v lepotah otoka. »V Sredozemlju se že tisočletja borimo s požari, to ni nič novega,« je dejal grški premier. Je pa po njegovih besedah novost intenzivnost požarov, kar je posledica podnebnih sprememb. Dejal je še, da so požari na Rodosu prizadeli manj kot 15 odstotkov otoka, da so razmere tam znova normalne in da na njem ni več aktivnih požarov.

Micotakis je tudi izpostavil, da so v času požarov na varno evakuirali 20.000 ljudi, ogenj pa ni zahteval smrtnih žrtev ali ranjenih. »Jasno nam je, da so prizadeti imeli nevšečnosti in skrbi zaradi razmer, a zdaj je Rodos spet tako prijazen do gostov, kot je bil,« je zatrdil.

Zaradi gozdnih požarov, ki so Rodos prizadeli pred dvema tednoma, je zgorelo ali bilo ogroženih tudi več turističnih namestitev na jugovzhodu otoka, kot so hoteli. Z ogroženih območij so evakuirali skupno 20.000 turistov in prebivalcev. Številni turisti, med njimi veliko Britancev, so morali zato prekiniti počitnice in predčasno odpotovati domov.