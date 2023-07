Na Rodosu, ki je priljubljena turistična destinacija, gori že skoraj teden dni, medtem ko celotno Grčijo že dlje časa pesti huda vročina, zaradi katere je težko zajeziti požare. Lokalne oblasti na otoku so v soboto sporočile, da so doslej na varno premestili skoraj 30.000 ljudi, ki so jih ogrožali požari. Po podatkih grškega ministrstva za podnebne krize in civilno zaščito poročil o smrtnih žrtvah ali ranjenih za zdaj ni bilo.

Gasilcem nagaja močan veter

Ob tem gasilci in lokalni uradniki opozarjajo, da bi boj s požarom, ki na zelo obiskanem otoku divja sredi glavne turistične sezone, lahko trajal več dni. Prizadevanja gasilcev naj bi danes, morda pa tudi v prihodnjih dneh, oteževal močan veter.

Več kot 200 gasilcev se je ponoči borilo z ognjem, danes so po poročanju britanskega BBC dobili tudi podporo iz zraka. Že v soboto pa so na Rodos prispeli gasilci s Slovaške, da bi pomagali lokalnim ekipam.

Do 45 stopinj Celzija

Grški gasilci se poleg požara na Rodosu še naprej borijo z več deset drugimi požari po vsej državi. Med najbolj prizadetimi je območje zahodno od Aten, pa tudi Lakonija na jugu polotoka Peloponez.

Grčija se še naprej sooča tudi s hudo vročino, meteorologi pa opozarjajo, da bi temperature v teh dneh lahko znova presegale 40 stopinj Celzija, ponekod bi se lahko povzpele do 45 stopinj.

Oblasti v Atenah ob tem opozarjajo na veliko nevarnost novih požarov. Tako domačinom kot turistom svetujejo, naj v času najhujše vročine ostanejo doma, številne turistične znamenitosti - vključno z atensko Akropolo - pa bodo v najbolj vročih delih prihodnjih dveh dni zaprte.