»Opazno je povpraševanje tudi po prenovljenih zmogljivosti, kar upravičuje vlaganja, predvsem za ciljno skupino parov in gostov, ki si želijo bolj individualnega, butičnega oddiha. Zaznaven trend je tudi iskanje možnosti izletov v okolico, tako po pešpoteh kot po kolesarskih izletih,« so zapisali.

Struktura gostov kaže rahel trend zmanjševanja domačih gostov, kar je pričakovano, saj so ti v začetku leta 2022 lahko še koristili turistične bone. »Ob tradicionalnem obisku gostov iz sosednjih držav in Nemčije pa navdušuje porast gostov s Češke, Madžarske in Poljske ter na vrhuncu sezone iz držav Beneluxa,« so poudarili.

V Termah Čatež so navedli, da je zanje julij odličen mesec. Ponovno beležijo več povpraševanja in rezervacij tujih gostov, v poletnih mesecih v hotelih prednjačijo Italijani, so njihove navedbe povzeli v skupnosti naravnih zdravilišč. Terme Dobrna so v polletju beležile zasedenost nastanitvenih zmogljivosti primerljivo z lanskoletno, v poletnih mesecih pa pričakujejo večjo rast. Pričakovano se je povečal obisk iz tujine, med gosti je največ tistih iz Nemčije, Avstrije in Italije.

V družbi Terme Krka so z letošnjo zasedenostjo namestitvenih zmogljivosti zadovoljni. Poletna sezona bo po njihovih ocenah podobna poletjem preteklih letih, beležijo precej rezervacij tujih gostov. Večina jih je iz Italije in drugih sosednjih držav ter Nemčije in Češke. Opažajo, da se gostje odločajo za nekaj dni daljša počitniška bivanja.

V Thermani Laško je zasedenost v polletju in juliju v skladu s pričakovanji in načrti družbe. Julija imajo več gostov, struktura tujih je zelo razpršena, od italijanskih, belgijskih, avstrijskih, hrvaških gostov in ostalih. Za prihodnje mesece so s trendom rezervacij zadovoljni in pričakujejo večjo zasedenost kot lani.

V Savi Turizem so navedli, da je bila v skupini Sava Hotels & Resorts v polletju primerljiva ali večja kot v enakem obdobju lani. Glede na povpraševanje ocenjujejo, da bo zasedenost poleti dobra, v strukturi gostov bodo domači predstavljali 30 odstotkov in tuji 70 odstotkov. Prevladujejo gostje iz Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske, Madžarske, Belgije, Italije, Hrvaške.

V Termah Olimia so z obiskom in zasedenostjo namestitev v polletju zelo zadovoljni, saj ti občutno presegajo lanske. V preostanek sezone gledajo optimistično, napoved rezervacij do konca avgusta je boljša kot v enakem obdobju lani, rast zaznavajo v vseh tujih trgih, pričakovano je manj domačega povpraševanja.

Terme Portorož v polletju beležijo zasedenost na ravni lanske. Tudi poletna sezona bo po zasedenosti primerljiva z lansko. Julij je nekoliko slabši, so pa obeti boljši za avgust. Podobno kot pri ostalih ponudnikih je pričakovano manj slovenskih gostov, ki so jih nadomestili gosti iz Avstrije, Italije, Nemčije in višegrajskih trgov.

Terme Zreče so julija doslej ustvarile 10.740 nočitev oziroma 3,6 odstotka več kot julija 2022, v polletju pa 56.465 nočitev oziroma 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Julija je bilo v termah največ oziroma 65 odstotkov slovenskih gostov, med tujci je bilo največ gostov iz Češke, Savdske Arabije, Nizozemske, Nemčije, Madžarske, Romunije, Izraela, Italije, Kuvajta in Belgije. V nadaljevanju poletne sezone se število nočitev zaenkrat giblje na ravni lanskih.