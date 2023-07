Na atletskem stadionu so zgradili tribuno z ogrevalno dvorano, a vsa gradbena dela niso bila zaključena do začetka Ofema, zato so trenutno začasno ustavljena. Po zagotovilih občinskih oblasti se bodo dela nadaljevala takoj po zaključku festivala. Treba je postaviti še streho tribune in urediti funkcionalne prostore in sanitarije.

»Manjka še nekaj malenkosti, ki jih bomo do konca avgusta, najpozneje do konca septembra uredili. Tisti, ki odločajo o tekmovanjih v evropskem olimpijskem komiteju, so nas že pozvali za organizacijo U19 ali celo U20 evropskega prvenstva, kar dokazuje, da je infrastruktura odlična,« je danes ob obisku državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejana Židana v Mariboru povedal Saša Arsenovič

Na stadionu, kljub temu da vsa dela še niso končana, ta teden potekajo preizkušnje mladih športnikov iz 48 držav na Ofemu. »Tekmovalci so zadovoljni. Neurja v preteklih dneh so pokazala, kako je dobro, da imamo dvorano, kjer so se športniki lahko pripravljali in ogrevali. Ta atletska dvorana bo služila čez zimo tudi vsem drugim športom, ki so imeli do zdaj premalo infrastrukture za treninge, med drugim se nove pridobitve veselijo smučarji,« je še povedal župan.

Investicija je ocenjena na okoli 6,5 milijona evrov, od tega bo gospodarsko ministrstvo prispevalo tri milijone evrov, ostali del pa mestna občina. Denar je po besedah župana zagotovljen, zato se je državnemu sekretarju Židanu zahvalil za podporo vlade in ministrstva. »Atletski stadion je bil za izpeljavo Ofema najbolj zahtevna investicija, tako časovno kot finančno,« je izpostavil.

Država za izvedbo Ofema namenila skoraj devet milijonov evrov

Židan je pojasnil, da so na ministrstvu, ki je postalo pristojno za šport aprila, povečali proračunska sredstva za to področje. Ofem so podprli med drugim zato, ker si »država ne more privoščiti, da bi se Mariboru dogodila druga univerzijada, to je bila grenka izkušnja, ki je škodovala tudi slovenskemu športu kot celoti,« je dejal. Po njegovih besedah je Ofem pomemben tudi zaradi promocije športnega udejstvovanja, saj se mladi v Sloveniji vedno manj gibajo.

Vlada je maja potrdila, da bo iz državnega proračuna za izvedbo Ofema namenila 2,8 milijona evrov. Skupaj s sredstvi za sofinanciranje investicij v javne športne objekte bo tako država za izvedbo Ofema namenila skoraj devet milijonov evrov. Predhodno je namreč že odobrila nekaj več kot šest milijonov evrov za vlaganja v športno infrastrukturo, največ za obnovo dvorane Tabor in nadgradnjo atletskega stadiona Poljane.

Židan je zagotovil, da bo gospodarsko ministrstvo zagotovilo svoj del obljubljenih sredstev, ki letos znaša skoraj šest milijonov evrov. »Kakor vse ostalo, kar je povezano s športom, bomo izplačevali pospešeno. Pogoj, da država začne sofinancirati atletski stadion, je bil, da se lahko uradno na tej lokaciji odvijajo tekmovanja, in ta pogoj je zdaj izpolnjen. Tako je bilo že v torek nakazanih prvih 1,5 milijona evrov,« je pojasnil.

Tudi on je poudaril, da imajo takšne investicije dolgoročne učinke. »Te investicije država ne vidi samo kot investicijo zaradi Ofema, ampak predvsem kot investicijo, ki bo pomagala razvoju atletike v prihodnje v mestu, regiji in državi,« je dejal.