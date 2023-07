Maribor. Dober teden dni pred začetkom Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem), ki ga bo od 23. do 29. julija gostil Maribor, smo obiskali nekaj prizorišč, kjer bodo potekale igre mladih športnikov iz 48 držav. Kljub temu da nekatera športna prizorišča še niso dokončana, tudi ogrevalna dvorana na atletskem stadionu na Poljanah in še kaj bi lahko omenili, je Maribor že dobili zeleno luč mednarodnih tehničnih delegatov.

Na enem največjih mednarodnih športnih dogodkov v Mariboru bo na različnih tekmovanjih sodelovalo več kot 3600 mladih športnikov iz vse Evrope, med njimi je prijavljenih 634 atletov. Ti bodo v novi ogrevalni dvorani imeli možnost ogrevanja za sprinterske in tehnične discipline, za vse druge pa bodo ogrevalne površine pripravili v bližnjem Športnem parku Tabor. Se je pa omenjeni projekt tudi zaradi nujnosti hitre izvedbe že podražil za več kot milijon evrov in je po zadnjih ocenah vreden 6,5 milijona, od tega bo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport še vedno prispevalo tri milijone evrov, ostali del pa mora zagotoviti mestna občina. Da bi zagotovili dodaten denar, so se na mestni občini odpovedali delu načrtovane ureditve nabrežja Drave, kar pa marsikateremu domačinu ni pogodu.

Pestro dogajanje v športni vasi

Prav tako dela potekajo v športni vasi, ki jo je organizator postavil v študentskem naselju. Kot je med pogovorom povedal Jan Sredenšek, strokovni vodja, bo kar nekaj tekmovalcev spalo v omenjenem naselju. »Tudi zato bomo izkoristili zelene površine in senco okoli univerz. Tako bomo v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor pripravili bralni kotiček, kjer bodo udeleženci lahko udobno nameščeni v ležalnikih brali knjige. Za pester program bodo poskrbeli tudi mladi ambasadorji. Dnevno se bo zvrstilo okoli deset aktivnosti, tudi izobraževalna predavanja in delavnice,« je povedal Sredenšek. Kot v vsaki olimpijski vasi pa bodo dijakinje Srednje šole za oblikovanje poskrbele za lepotilni kotiček. Poleg ličenja bodo udeležencem festivala uredili tudi pričesko. »Dijakinje filozofske fakultete bodo na interaktiven način vodile tečaj 'štajerskega arga' in nekaj osnov rabe slovenskega jezika,« je še povedal sogovornik in dodal, da se je k projektu priključilo tudi 800 prostovoljcev, od tega 200 iz Slovenije.

Glavno prizorišče dogajanja bo Trg Leona Štuklja, kjer se bo tudi igrala košarka 3 na 3 Prijavljenih je šestnajst ženskih in ravno toliko moških ekip. »Na trgu bosta dve igrišči, za tekmovanje in ogrevanje, treninge pa bodo ekipe imele na igrišču Gorana Dragiča,« je povedal koordinator prostovoljcev in dodal, da bo trg sprejel 500 gledalcev, ki si bodo lahko vsa tekmovanja ogledali brezplačno. »Po končanem festivalu bomo podlage in koše prestavili na igrišče Iva Daneua v Ljudskem vrtu.« Od 11 panog bodo tri športne panoge prvič na tekmovalnem sporedu Olimpijskega festivala evropske mladine. To sta poleg že omenjene košarke 3 na 3 še gorsko kolesarstvo, ki ga bo gostil pohorski Bike park, in rolkanje v skate parku v Borštnikovi ulici.

Festivalski utrip bodo poleg športnih tekmovanj ustvarjali tudi številni koncerti in kulturne, ustvarjalne in športne delavnice. Večina od njih bo namenjena navijačem in obiskovalcem Maribora.