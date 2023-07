»Smrtna obsodba, izrečena Saridewi Binte Djamani, je bila izvršena,« je v izjavi zapisal singapurski urad za narkotike. Djamani je bila obsojena leta 2018 zaradi preprodaje najmanj 30 gramov heroina. »Bila je deležna ustreznega postopka v skladu z zakonodajo, med celotnim postopkom jo je zastopal pravni svetovalec. Pritožila se je zoper svojo obsodbo in kazen, prizivno sodišče pa je njeno pritožbo zavrnilo 6. oktobra 2022,« je pojasnil urad in dodal, da je bila zavrnjena tudi njena prošnja za predsedniško pomilostitev.

Djamani je tako postala prva ženska po skoraj 20 letih, ki so jo usmrtili v Singapurju. Pred njo so leta 2004 usmrtili Yen May Woen, ki je bila prav tako obsojena zaradi tihotapljenja mamil. Po podatkih singapurske skupine za človekove pravice Transformative Justice Collective pa na usmrtitev trenutno čaka še ena oseba.

Oblasti že dlje časa trdijo, da je zaradi tako stroge zakonodaje Singapur postal izjemno varna država in da jo podpira velika večina državljanov. Smrtna kazen v državi grozi vsem, ki preprodajajo več kot 15 gramov heroina ali 500 gramov marihuane.

Nasprotniki smrtne kazni medtem opozarjajo, da ni nobenih dokazov, da to kakor koli vpliva na uporabo ali dostopnost mamil. Organizacija Amnesty International pa je sporočila, da so lani smrtne kazni v povezavi z mamili poleg Singapurja izvedle tudi Kitajska, Iran in Savdska Arabija.