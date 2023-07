Lahko ji rečemo tudi španska omleta, vendar enostavni in okusni španski jedi v izvirniku pravijo tortilja, kar po špansko pomeni majhna torta. Gre za tradicionalno jed, eno najbolj značilnih za špansko kuhinjo. Hkrati pa za jed, ki jo na svoj edinstven način pripravljajo tudi znani kuharji v vrhunskih restavracijah. Pravzaprav si noben resen španski kuhar ne more privoščiti, da ne bi znal vrhunsko in s svojim značilnim pečatom pripraviti te preproste kmečke jedi. Enako velja za spodobne španske restavracije, ki brez tortilje na jedilniku v očeh Špancev ne bi bile vredne svojega imena.

Jed je načeloma zelo preprosta in v osnovni različici pripravljena izključno iz krompirja, jajc, oljčnega olja, soli in začimb. Dodajo kvečjemu čebulo, kar pa je lahko v ortodoksnih krogih že tvegana poteza in predmet spora, kar naj bi bilo na le Špancem doumljiv način povezano s trdoto krompirja. V restavracijah starega kova imajo zato na jedilnikih za krompirjevo tortiljo pogosto ločeni postavki: tortilla de patatas in tortilla de patatas con cebolla. Prevod verjetno ni potreben. Manj ortodoksni sladokusci v takšno tortiljo dodajo še zelenjavo oziroma klobaso chorizo, nekateri drznejši pa tudi morske sestavine, kot so tunina, kozice in podobno. Jed je okusna tako topla kot hladna, priljubljena je ob vsaki priložnosti, tudi na piknikih, narezana na velikost grižljajev pa je v pivnicah pogosto na voljo kot prigrizek k pivu in kot tapas oziroma malica, pri čemer kose nabadajo na zobotrebce.

Preprosta jed ima precej pisano zgodovino. Menda so si podobno malico pripravljali že španski vojaki v 17. stoletju, ko je bilo po porazu v bitki pri Montes Clarosu na Portugalskem 6000 mož zajetih kar tri leta. Prav ti naj bi po izpustitvi iz ujetništva jed prinesli domov v Španijo, kjer se je sčasoma razvila v narodni ponos. Zanesljivo pa je bila pisno omenjena leta 1817 v neki pritožbi o težkem položaju provincialnih kmetov v primerjavi s tistimi v Pamploni in Riberi, ki jo je anonimnež poslal na sodišče v Navarri. Tam je poleg seznama ubornih jedi, ki so jih uživali hribovski kmetje, zapisano, da se porabi »dve ali tri jajca v tortilji za 5 ali 6 ljudi, saj naše ženske vedo, kako pripraviti obilno in gosto jed z manj jajci, ki jim primešajo krompir, krušne drobtine ali kaj drugega«.

Opis velja še dandanes, pri čemer lahko »kaj drugega« pomeni tudi kaj lažjega, saj v teh časih ni pretirane potrebe, da bi bila tortilja zelo »gosta in nasitna«. Velja se poigrati z zelenjavo ali gobami, pri čemer čebula v nobenem primeru ne bo napoti.

Tradicionalna španska krompirjeva tortilja Sestavine za štiri osebe 200 g mladega krompirja 1 rdeča paprika 6 jajc 1 večja čebula 100 g mešanih gob 4 rezine kuhanega pršuta ali pol kranjske klobase 1 žlica svežega timijana ali zdrobljen origano 3 žlice oljčnega olja 1 šopek peteršilja sol, sveže zmlet poper Priprava 1. Čebulo, česen in peteršilj ločeno sesekljamo. Krompir operemo in večje kose prerežemo na pol. Papriko narežemo na koščke. Gobe očistimo in narežemo na lističe. Pršut narežemo na krpice (klobaso za kuhanje pa na tenka kolesca). Razžvrkljamo jajca, dodamo sol in poper ter timijan oziroma origano. V globoki pekač vlijemo nekaj žlic olja in ga segrejemo. Dodamo krompir in ga počasi zapečemo z vseh strani; medtem ga večkrat potresemo oziroma previdno premešamo. Pečenega spravimo na toplo. 2. V ponev z ognjevarnim ročajem damo najprej čebulo in papriko. Ko se nekoliko popražita, dodamo gobe in pršut. Med mešanjem pražimo, da se sestavine nekoliko zmehčajo in tekočina povre. Nato v ponev dodamo česen in premešamo. Ko zadiši, dodamo pečen krompir in vse skupaj zalijemo z jajčno zmesjo. Posujemo s sesekljanim svežim peteršiljem in počasi pečemo, da se omleta na spodnji strani zlato rjavo zapeče (pazimo, da se ne prismodi!). 3. V pečici vključimo žar in ponev porinemo na srednjo rešetko, da se gornja stran omlete zlato rjavo zapeče (približno 3 minute). Nekateri namesto tega postopka omleto v ponvi obrnejo s pomočjo zračne akrobacije (kot palačinko) in jo na hitro popečejo še na drugi strani, a ta manever zahteva precej spretnosti. Ali pa dve enaki ponvi … Pečeno omleto zvrnemo na ogret krožnik, razrežemo na četrtine ter postrežemo. Najbolje z veliko skledo hrustljave zelene solate. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Španska hladna juha gaspačo Potrebujemo 1 kg zrelega paradižnika 1 kumaro 2 rdeči papriki 2 stroka česna 1 čebulo 9 rezin belega kruha 2 žlici kisa oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet poper Priprava Vso očiščeno in narezano zelenjavo stresemo v veliko skledo. Dodamo eno nadrobljeno rezino kruha, solimo in popramo ter prilijemo kis in nekaj žlic olja. Vse dobro premešamo in zmečkamo kar z rokami. Pokrijemo in postavimo na hladno za vsaj pol ure, še bolje čez noč. Stresemo v mešalnik in gladko zmeljemo, po potrebi dodamo še malo olja. Spet pokrijemo in dobro ohladimo. Preostali kruh narežemo na kocke in popečemo v ponvi na malo olja ter rahlo solimo in popramo. Gaspačo nalijemo v skodelice in postrežemo s popečenimi kockami, kakšnim listom bazilike in brizgom oljčnega olja.