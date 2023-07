Skoraj sto kitov je nasedlo na plaži Cheynes, približno 450 kilometrov jugovzhodno od Pertha. V noči na torek jih je 52 poginilo, ostale pa so skušali rešiti, toda neuspešno, je sporočila služba za parke in divje živali. »Žal je bilo treba sprejeti odločitev o evtanaziji preostalih kitov, da ne bi podaljševali njihovega trpljenja. To je bila težka odločitev za vse vpletene,« so sporočili in se zahvalili vsem, ki so v zadnjih dveh dneh pomagali pri reševanju. Pri reševanju je sodelovalo približno 250 prostovoljcev ter več kot 100 uslužbencev avstralske službe za parke in divje živali.

Približno sto metrov od obale so v ponedeljek opazili okoli sto mrkih pliskavk ali kitov pilotov, kako se množično zbirajo in obnašajo izjemno nenavadno, nato pa je večina sesalcev iz jate začela nasedati na plaži Cheynes vzhodno od mesta Albany. »Vzroki za nasedanje kitov še vedno niso znani. Če bi vedeli, bi morda lahko storili več, da bi to preprečili. Toda pri mrkih pliskavkah je pogosto tako, da je posamezen kit lahko bolan, ostali v tropu pa mu sledijo, zaradi česar lahko tudi nasedejo,« je v ponedeljek dejala raziskovalka morskih sesalcev Rebecca Wellard.

Množično nasedanje kitov pilotov v Avstraliji in na Novi Zelandiji ni neobičajno. Oktobra lani je okoli 500 kitov pilotov poginilo, potem ko so nasedli na obali oddaljenih otokov Chatham pri Novi Zelandiji. Znanstveniki ne razumejo povsem, zakaj pride do množičnega nasedanja kitov. Nekateri raziskovalci sicer menijo, da jate kitov zaidejo s poti, ko se hranijo preblizu obale.