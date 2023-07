Skupina približno 60 do 70 mrkih pliskavk je nasedla na plaži Cheynes na južni obali zvezne države Zahodna Avstralija. Že od ponedeljka so kakih sto metrov od obale opazili skoraj dvakrat toliko kitov, kako se množično zbirajo in vedejo izjemno nenavadno, nato pa je večina sesalcev iz jate začela nasedati na plaži Cheynes vzhodno od mesta Albany, je poročal ABC, ki se sklicuje na avstralski urad za biotsko raznovrstnost in ohranjanje narave (DBCA).

Tiskovni predstavnik DBCA je potrdil, da kiti nasedajo na obali in da je do popoldneva po krajevnem času nasedla vsaj polovica živali iz jate. Pojasnil je, da pripravljajo strategijo za odziv na nastalo situacijo, ob tem pa ljudi pozval, naj se živalim ne približujejo. Razlogi za nenavadno vedenje živali za zdaj niso znani.

Medtem so predstavniki DBCA in približno 20 prostovoljcev živali, znane tudi kot kiti piloti, skušali spraviti nazaj v morje, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

»Ko te živali dolgo časa ležijo na plaži, pride do velikega pritiska na njihove organe zaradi gravitacije in teže njihovih teles,« je povedala raziskovalka morskih sesalcev Rebecca Wellard.

Množično nasedanje kitov pilotov v Avstraliji in na Novi Zelandiji ni neobičajno. Oktobra lani je okoli 500 kitov pilotov poginilo, potem ko so nasedli na obali oddaljenih otokov Chatham pri Novi Zelandiji.

Znanstveniki ne razumejo povsem, zakaj pride do množičnega nasedanja kitov. Nekateri raziskovalci sicer menijo, da jate kitov zaidejo s poti, ko se hranijo preblizu obale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.