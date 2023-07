Haag . Preiskovalci petih držav so razbili medcelinsko kriminalno skupino, ki je tihotapila nezakonite migrante s Kube v EU. V preiskavi, ki sta jo usklajevala Europol in Interpol, so aretirali 62 ljudi, od tega 25 kubanskih državljanov. Združba je za okoli 9000 evrov organizirala potovanje ter priskrbela ponarejene dokumente. Tujci so s Kube prileteli v Srbijo, ko je bilo v državo še mogoče vstopiti brez vizuma (vizum je obvezen od sredine aprila letos). Nato so jih pretihotapili v Grčijo, od koder so večinoma leteli v Španijo. Pretihotapili naj bi okoli 5000 ljudi in s tem zaslužili okoli 45 milijonov evrov, je sporočil Europol.

Kriminalna mreža je bila razpredena po več krajih v Španiji, Grčiji in Srbiji. Organizirana je bila tako, da se je hitro prilagajala spreminjajočim se razmeram. Ob zaključku preiskave minuli mesec so policisti omenjenih držav zasegli veliko obremenilnih dokazov, vključno s stotinami ponarejenih dokumentov in opremo za ponarejanje. Pa tudi 18 nepremičnin, 33 vozil, 144 bančnih računov in veliko gotovine v različnih valutah.

Goljufije, ropi, izsiljevanje

Preiskava se je začela oktobra 2021, potem ko so srbske, grške, severnomakedonske in finske oblasti začele poročati o naraščanju števila kubanskih državljanov, ki so poskušali vstopiti v Evropo s ponarejenimi dokumenti. Januarja letos so Europol, Agencija EU za azil in Frontex izdali poročilo, v katerem so opozorili, da je ruski napad na Ukrajino vplival tudi na tihotapske poti. Prej so kubanski državljani iz domovine komercialno leteli v Rusijo. Tam so jim organizatorji ponudili možnost, da nelegalno prečkajo rusko-finsko mejo in tako vstopijo v EU, ali pa odletijo v Srbijo in preko zahodnega Balkana nadaljujejo pot v srednjo in južno Evropo.

Ko se je začela vojna, pa so Kubance prek Nemčije oziroma frankfurtskega letališča začeli usmerjati v Srbijo. Člani kriminalne mreže so jim organizirali, da so po kopnem nezakonito vstopili v Severno Makedonijo in Grčijo. Dogajalo se je marsikaj. Migrante so v večjih skupinah prisilili, da so po več ur hodili v temi in brez zalog. Najbolj ranljive, med njimi mladoletnike, so še oropali, ogoljufali in izsiljevali. Včasih so ženske predali drugim kriminalnim skupinam za spolno izkoriščanje.

Ob prihodu v Grčijo so migranti zaprosili za azil ali se usmerili v druge države, leteli so na primer v Španijo ali uporabili pomorski prevoz v Italijo. Za potovanje po EU so jim priskrbeli ponarejene dokumente ali pa pristne, ki so bili ukradeni. Pri slednjih so se potrudili, da je bila oseba na fotografiji čim bolj podobna migrantu.