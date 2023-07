Prstan Tupaca Shakurja prodan za rekordnih milijon dolarjev

Zlat prstan z rubini in diamanti, ki ga je legenda rapa Tupac Shakur nosil na svojem zadnjem javnem nastopu, so v torek na dražbi v New Yorku prodali za rekordnih milijon ameriških dolarjev. Avkcijska hiša Sotheby's je prstan pred dražbo ocenila na 200.000 do 300.000 dolarjev.