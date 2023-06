Med slavnostnimi govorniki bo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ameriški režiser Allen Hughes (Podkupljeno mesto), ki snema dokumentarno serijo z naslovom Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur o pokojnem raperju in njegovi materi, aktivistki Črnih panterjev Afeni Shakur.

Tupac Shakur je bil raper, igralec, aktivist, pesnik in revolucionar. Umetnik še desetletja po smrti velja za del duha takratnega časa. Shakur (All Eyez on Me) je bil med najuspešnejšimi raperji 90. let minulega stoletja. Leta 2017 je bil glasbenik sprejet v clevelandsko Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Zvezdnik hiphopa, ki je odraščal v revnih razmerah v New Yorku, je bil občasno vpleten v preprodajo drog in druga kazniva dejanja, znašel se je tudi za zapahi. Ko je bil najstnik, se je s svojo družino preselil v Kalifornijo. Tam je med drugim sodeloval z založbo Death Row Records, znano po gangsta rapu.

25-letnega Shakurja so leta 1996 ustreli na ulici v Los Angelesu v nepojasnjenih okoliščinah. Takrat je prišlo do obračuna med rivalskimi raperji z vzhodne in zahodne obale ZDA.