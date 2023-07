Opažajo pa, da ima velik pretok Sava. Take razmere so bolj običajne za jesenski čas, ne pa za poletje, je za STA povedal hidrolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Golob.

Reke v porečju Krke in Vipave ter Ljubljanica imajo srednje pretoke in se počasi povečujejo. Počasi naraščajo tudi reke na Notranjskem, v zgornjem Pokolpju in v slovenski Istri, a je njihova vodnatost še vedno mala, pa so na Arsu zapisali v današnjem hidrološkem poročilu.

Vodnatost rek se bo po njihovih navedbah danes v večjem delu države zmanjševala. Reke v severni in severovzhodni Sloveniji bodo še ohranile velike pretoke, Pesnica in Dravinja se bosta še razlivali na izpostavljenih območjih. Zmerno bodo naraščale reke v porečju Krke in Vipave ter Ljubljanica. Njihova vodnatost bo srednja. Pretoki rek v zgornjem Posočju in v slovenski Istri ter na Notranjskem bodo ustaljeni.

Ob krajevnih nevihtah lahko popoldne in zvečer hitreje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav pa bo v zahodni polovici države. Vodnatost rek se bo v četrtek in petek povsod zmanjševala. Reke na severovzhodu in Sava v spodnjem toku bodo še ohranjale veliko vodnatost, drugje pa bo vodnatost rek srednja ter na jugu države mala.

Jutranja temperatura večine rek je bila med osem in 20 stopinj Celzija. Morje ob slovenski obali pa ima 27 stopinj Celzija.

Pozdravljeni ... na severnem Primorskem pristojne službe, dan potem, nadaljujejo z odpravljanjem posledic uničujočega neurja. V Čepovanu, v mestni občini Nova Gorica, hitijo s prekrivanjem poškodovanih objektov in streh.

Na severnem Primorskem se nadaljuje sanacija poškodovanih objektov, na Kobariškem preventivna nočna evakuacije tabora

»Na Predmeji, občina Ajdovščina, pa so gasilci že včeraj uspeli s folijami prekriti ostrešja na osmih poškodovanih objektih (večina stanovanjskih),« je sporočil Matevž Brataševec, namestnik poveljnika CZ občine Ajdovščina.

Iz občinskega štaba CZ Kobarid pa so poročali o nočni evakuaciji večjega števila oseb iz tabora v bližini Podbele. Kot je zapisal poveljnik Aleksander Vončina so nekaj po polnoči prejeli klic iz regijskega centra za obveščanje Nova Gorica in takoj je stekla akcija. V taboru v bližini Nadiže je bilo 53 oseb iz zamejstva, z območja Trsta in bližnjih naselij, več kot polovica je bilo mladih med 8 in 16 letom. Zaradi napovedi novih hudih neviht se je vodja tabora odločila zaprositi za preventivno evakuacijo, sploh, ker je bilo v skupini veliko otrok.

Glede na okoliščine in zbrane informacije je poveljnik CZ Aleksander Vončina odredil, da ReCO aktivira gasilska društva iz občine Kobarid (PGD Kobarid, PGD Breginj in PGD Drežnica) z vozili za prevoz oseb, za nastanitveni objekt pa je bila določena športna dvorana v Kobaridu. Pri prevozu otrok je z svojim vozilom pomagal tudi podžupan občine Kobarid Marko Miklavič, ki je bil o dogodku predhodno tudi obveščen. Vzpostavljen je bil kontakt s Policijo in sicer z načelnikom PP Tolmin in policistom PPIU Nova Gorica, ki sta bila že na kraju v Podbeli. Ob 00.50 uri so vozila z evakuiranimi taborniki krenila iz Podbele in v Kobarid so prispeli ob 01.15 uri, nakar so bili nastanjeni v objekt telovadnice ob 01.30 uri.