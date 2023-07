Prometna ureditev še vedno uganka

V 92 strani dolgem poročilu avtorji predstavijo rezultate analize potovalnih navad, iz katere izpeljejo različne predloge za prilagoditev javnega prometa glede na predvideno umestitev nove avtobusne postaje v prostor. Z različnimi metodami med drugim analizirajo prometni tok, obremenjenost linij, proučujejo potovalne navade potnikov glede na posamezna postajališča itd. Predlagajo več različnih prilagoditev. Za primestni in medkrajevni promet avtorji ne predlagajo večjih sprememb, pri mestnem prometu pa predlagajo Gospodarsko razstavišče »kot glavno prestopno točko«. Kot smo že omenili, bo avtobusni del PCL na Vilharjevi cesti. Kot alternativo za glavno prestopno točko predlagajo postajališče v podvozu na Dunajski, kar se jim zdi težje izvedljiva rešitev. Avtorji so do tega predloga prišli z analizo potovalnih navad potnikov, ki prestopajo z mestnega na medkrajevni promet preko linije številka 6, ki vozi po Dunajski cesti. Avtorji sami poudarjajo pomanjkljivosti analize, saj recimo niso razpolagali s podatki medkrajevnega prometa, prav tako v študijo ni bil vključen zasebni promet.