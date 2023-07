»Med včerajšnjo vadbo je Bronny James doživel srčni zastoj. Njegovo stanje je stabilno, zapustil je tudi oddelek intenzivne nege. LeBron in Savannah James se zahvaljujeta medicinskemu osebju ter atletskemu osebju USC za njihov trud in neverjetno predano delo glede varnosti svojih športnikov,« je v današnji izjavi za javnost med drugim zapisal tiskovni predstavnik družine James ter v imenu družine prosil za spoštovanje zasebnosti.

Bronny James, 191 cm visoki branilec, bo v novi sezoni prvič zaigral za univerzitetno ekipo USC v ligi NCAA.

Njegov 38-letni oče James je najbolj učinkovit igralec v zgodovini NBA. V dolgoletni karieri je igral za Cleveland Cavaliers, Miami Heat in Los Angeles Lakers, z vsemi omenjenimi klubi je tudi osvojil naslov prvaka. Po štirikrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca rednega dela sezone in končnice, z ameriško reprezentanco pa je osvojil dve zlati kolajni na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 in Londonu 2012 ter bronasto v Atenah 2004.