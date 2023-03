Poleg zgodovinskega koša na tekmi proti Oklahomi pred dobrim mesecem dni, s katerim je postal najboljši strelec rednega dela lige NBA vseh časov, je v zvezi z LeBronom Jamesom najbolj »viralen« posnetek na družbenih omrežjih v zadnjih tednih tisti, na katerem mu igralec Houstona Jabari Smith Jr. na medsebojni tekmi med eno izmed prekinitev navrže: »Na svoji prvi tekmi v ligi NBA si igral proti mojemu očetu.« »Resno?« mu odvrne LeBron James. »Da, proti Sacramentu. Se počutiš starega, kajneda?« kratek dialog nadaljuje Smith mlajši, nakar LeBron v smehu odvrne: »Zakaj mi to počneš?«

Da, tudi ta dogodek med 19-letnim novincem in legendarnim Jamesom pove, kako dolgo in bogato kariero, katere konca še kar ni videti, ima za seboj košarkar LA Lakers; v času omenjene tekme proti Sacramentu, na kateri Jabari Smith starejši sicer sploh ni igral, je pa bil v kadru svoje ekipe (kot zanimivost: najboljša strelca Sacramenta na tisti tekmi sta bila Predrag Stojaković in Vlade Divac), je bil njegov sin star vsega pet mesecev! A bolj kot na to, da igra proti sinovom svojih nekdanjih nasprotnikov, LeBron James nestrpno čaka, da bo igral proti ali po možnosti kar v istem moštvu s svojim sinom. Kar se bo skoraj zagotovo zgodilo že kmalu, v sezoni 2024/25, ko se bo nabora lige NBA udeležil njegov najstarejši sin LeBron James Jr., bolj znan kot Bronny James – trenutno mu strokovnjaki napovedujejo, da ga bo kot desetega izbral Orlando.

Izjemen obrambni igralec

Osemnajstletnik v svojem zadnjem letu na srednji šoli Sierra Canyon igra na položaju organizatorja igre (povprečje 14 točk, 5,4 skoka, 2,9 asistence in 1,8 ukradene žoge na tekmo), saj realno na katerem drugem s 191 centimetri, kolikor zaenkrat meri v višino, niti ne bi mogel. Strokovnjaki, med katerimi zasledimo mnenja tako analitikov lige NBA, univerzitetnih trenerjev in iskalcev talentov, v veliki meri hvalijo predvsem njegovo igro v obrambi in so si enotni, da je Bronny že »elitni obrambni igralec«, so pa bolj skeptični glede sposobnosti v napadu, v katerem je zaenkrat le tu in tam prikazal bleščeče predstave. »V obrambi je bil njegov napredek silovit, kar se je pokazalo predvsem v času, ko je pridobil veliko fizične moči, tudi instinkt ima boljši. V napadu pa je predvsem soliden strelec za tri točke,« je njegove pozitivne plati izpostavil Jeff Borzello iz ESPN, medtem ko je bil poln hvale tudi Jonathan Wasserman iz Bleacher Reporta: »Lepo bi sicer bilo, če bi zrasel še nekaj centimetrov, s čimer bi zagotovo pridobil vsestranskost, kljub temu pa ima že sedaj za svoja leta solidno izoblikovano telo, hitrost in eksplozivnost, s katerimi lahko v obrambi ustavi tudi najboljše branilce. Ima tudi izjemno košarkarsko inteligenco, vprašaji pa se postavljajo predvsem v zvezi z njegovo igro v napadu, ki jo bo moral izboljšati in pri tem zadržati omenjene pozitivne lastnosti.«

No, je pa pri tem zanimivo, a po drugi strani niti ne nepričakovano, da ima zgolj besede hvale za svojega sina LeBron James. »Povem vam, da je Bronny že zdaj boljši od nekaterih košarkarjev, ki jih spremljam v ligi NBA. Z nekaterimi potezami je prav osmešil nasprotnike,« je po eni izmed srednješolskih tekem v marcu povedal James, ki sicer že dolgo ne skriva, da je ena njegovih redkih želja, ki jih še ima v izjemno bogati karieri, v najmočnejši ligi na svetu igrati s svojim sinom ali proti njemu. »Enostavno moram enkrat občutiti, kako je deliti igrišče s svojim sinom. Pa naj bo to v enakem dresu ali proti njemu, pri čemer ne mislim na to, da bi ga pokrival, saj je sam branilec, jaz pa v tem obdobju v karieri igram na centru ali kjer koli me moštvo pač potrebuje. Bi bilo pa zagotovo najlepše, če bi ponovila, kar je uspelo Kenu Griffeyju starejšemu in mlajšemu,« je povedal James in pri tem mislil na igralca bejzbola, ki sta leta 1990 (prvi je bil star 40, drugi pa 20 let) kot prva oče in sin igrala v istem moštvu (Seattle Mariners) v poklicni bejzbolski ligi MLB.

Prihaja še mlajši brat

Bronny James se je sicer rodil 6. oktobra 2004, torej nekaj tednov pred začetkom druge sezone njegovega očeta v ligi NBA; to pomeni, da je LeBron prvič postal oče pri 19 letih. Da utegne slediti očetovim stopinjam, se je prvič zazdelo deset let kasneje, ko je LeBron James na twitterju objavil posnetek, kako Bronny igra košarko, kar so seveda nemudoma pograbili vsi mediji v ZDA, kljub temu pa med vrstniki ni toliko izstopal, da bi resnično dvigal prah. Vse skupaj se je spremenilo šele leta 2019, ko je začel obiskovati privatno šolo Sierra Canyon, pri kateri je napredoval iz sezone v sezono. Tako ga zdaj vedno bolj resno jemljejo tudi vsi dvomljivci, ki so bili prepričani, da se mu toliko pozornosti namenja zgolj zaradi priimka.

No, do nabora leta 2024 je vseeno še nekaj časa, omeniti pa velja, da gre po stopinjah brata in očeta še en James: Bronnyjev mlajši brat, petnajstletni Bryce, ki naj bi bil prav tako precej nadarjen.

10. mesto na naboru lige NBA leta 2024 napovedujejo Bronnyju Jamesu.