Nič nas ne sme presenetiti

Lansko leto v tem času so bili levosredinski volilci polni upanja. Nova vlada je komaj prevzela vajeti v svoje roke. Bombastične reformne napovedi so na obzorju nakazovale svetlo prihodnost. Golobovi podporniki so z navdušenjem pričakovali učinkovito »dejanšizacijo« države. Nova koalicija je potrebovala le nekaj časa, da besede spremeni v dejanja.