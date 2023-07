»Zelo sme vesela. Res je, da zelo boli, a presrečna sem nad razpletom,« je po tekmi za organizatorje povedala Katie Ledecky, ki bi imela v tej disciplini lahko tudi šest naslovov, a je morala leta 2019 nastop zaradi bolezni odpovedati in takrat se je veselila Quadarella.

In kako je plavalka, ki se bo na 800 m borila že za šesti naslov, razlaga vse svoje uspehe: »Skrivnost je trdo delo in dobra ekipa trenerjev in sotekmovalcev, ki stojijo za mano. Vsi ti me vsak dan spodbujajo, da delam in delam.« Za Američanko je bila to druga kolajna v Fukuoki, saj je bila srebrna že na 400 m prosto.

Nov naslov si je priborila tudi Litovka Ruta Meilutyte na 100 m prsno. Na polovici proge je vse kazalo, da napada svetovni rekord Američanke Lilly King, a ji je na drugih 50 metrih zmanjkalo moči. Američanka je pristala na nehvaležnem četrtem mestu za Južnoafričanko Tatjano Schoenmaker in olimpijsko prvakinjo rojakinjo Lydio Jacoby.

Meilutyte je sicer povratnica v svetovno plavanje, saj je leta 2019 suspenzu zaradi izogibanju dopinškim testom prekinili kariero, zaradi česar je izpustila tudi olimpijske igre v Tokiu. V plavanju je slavna vse od OI v Londonu 2012, kjer je z vsega 15 letih osvojila zlato v tej disciplini.

David Popovici na polovici proge rekordno, na koncu pa ostal celo brez odličja

Do prvega zlata je prišla tudi Avstralka Kaylee McKeown z zmago na 100 m hrbtno. Z zlatom se je lepo oddolžila za zapravljeno priložnost na 200 m mešano, kjer je bila zaradi napake pri obratu diskvalificirana. »Ta zmaga mi res veliko pomeni. Za mano je težkih 48 ur, čeprav po takih dogodkih le zrasteš. A bilo je lepo tekmovati proti vsem tem tekmicam, tudi proti obema Američankama. Dala sem vse od sebe in uživala vsak trenutek,« je po tekmi dejala Avstralka, tudi olimpijska prvakinja.

Na 100 m hrbtno je zmagal Američan Ryan Murphy pred branilcem naslova Italijanom Thomasom Cecconom, plavalca pa je v napetem finalu ločilo pet stotink sekunde. Največje presenečenje tretjega dne pa se je zgodilo v finalu na 200 m prosto, kjer je 18-letni Romun David Popovici na polovici proge plaval v času novega svetovnega rekorda, bil prepričljivo v vodstvu po 150 metrih, na koncu pa ostal celo brez odličja. Zmagal je Britanec Matthew Richards, le dve stotniki sekunde je zaostal njegov rojak Tom Dean.

»Če veš, da si odplaval absolutno perfektno tekmo, nimaš več česa popravljati. Veš, da si dosegel vrh in da se nič ne da narediti bolje. Vesel sem, da se mi je to zgodilo zdaj v Fukuoki in iz tega se bom skušal kaj naučiti,« je po tekmi povedal Romun, lani prvak na 100 in 200 m prosto, ki pravi, da namerava napako popraviti že prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu.