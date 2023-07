Kot je na današnji novinarski konferenci po sestanku s pristojnimi za sanacijo posledic nedavnih ujm po državi dejal premier Robert Golob, so pretekli teden pospešili medresorska usklajevanja glede sprememb sistemske zakonodaje, saj so izredne vremenske razmere vse pogostejše, nespodbudni pa so tudi obeti na tem področju. »Namen je, da bodo po sprejetju teh zakonskih sprememb upravičenci lahko že letos dobili povrnjen del sredstev za nujne ukrepe,« je poudaril.

Kot ključna ukrepa je izpostavil predhodni sanacijski načrt in delno oceno stroškov za nujne ukrepe. Na podlagi predhodnega sanacijskega načrta bodo občine upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila za nujne ukrepe, delna ocena stroškov pa bo omogočila ukrepanje še pred pripravo celovite ocene škode. »Da ne bomo čakali, da vse ocenimo naenkrat, ampak da gremo dejansko takoj, ko imamo podatke o oceni stroškov na posameznih področjih, z ukrepi naprej,« je dejal Golob.

Postopki ocenjevanja in kritja škode po dosedanjih neurjih so po njegovih besedah pokazali, da oškodovanci na povrnitev škode pogosto čakajo zelo dolgo. Tistim, ki so imeli uničen celoten pridelek, želijo zato omogočiti izplačila odškodnin po posebnih, hitrejših postopkih. V primeru nedavnih neurij bi to pomenilo izplačilo odškodnin še letos. »Postopke želimo pospešiti tako, da bomo odzivnost merili v mesecih in ne več letih,« je izpostavil.

Poudaril je, da zaščitni ukrepi pred posledicami vremena in zavarovanje ostajajo zelo pomembni, a zakonodaja v primeru stoodstotne izgube pridelka omogoča tudi povrnitev škode s strani države po sistemu de minimis.